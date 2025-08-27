الوكالة الوطنية: مسيّرة ألقت منشورات فوق عدد من البلدات منها بلدة العديسة وكفركلا وحذّرت فيها "مسؤولي القرى المرتبطين بـ"حزب الله" داعية المواطنين إلى "الابتعاد عنهم لأنهم هدفًا لها"

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك