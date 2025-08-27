النائب فراس حمدان للـLBCI: هناك خوف كبير من تصعيد او انقسام داخلي والخطاب المجنون الذي يمارس من قبل حزب الله سيضعنا أمام مأزق وهذه أكبر خدمة لاسرائيل

النائب فراس حمدان للـLBCI: نحن بحاجة لأن نستعيد الخطاب الهادئ والوطنيّ الهادف إلى حماية الجنوبيين والبلاد فالمسار القديم بالتجارب لم يحمِ البلاد

النائب فراس حمدان للـLBCI: نحن بحاجة لأن نستعيد الخطاب الهادئ والوطنيّ الهادف إلى حماية الجنوبيين والبلاد فالمسار القديم بالتجارب لم يحمِ البلاد

داغر للـLBCI: الرئيس بري يحاول أن يحافظ على علاقة جيدة مع المجتمع الدوليّ ومن جهة أخرى حماية الجنوب والتوافق مع الحزب