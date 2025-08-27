الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
داغر للـLBCI: الرئيس بري يحاول أن يحافظ على علاقة جيدة مع المجتمع الدوليّ ومن جهة أخرى حماية الجنوب والتوافق مع الحزب
آخر الأخبار
2025-08-27 | 08:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
داغر للـLBCI: الرئيس بري يحاول أن يحافظ على علاقة جيدة مع المجتمع الدوليّ ومن جهة أخرى حماية الجنوب والتوافق مع الحزب
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
للـLBCI:
الرئيس
يحاول
يحافظ
علاقة
المجتمع
الدوليّ
حماية
الجنوب
والتوافق
الحزب
التالي
النائب فراس حمدان للـLBCI: هناك خوف كبير من تصعيد او انقسام داخلي والخطاب المجنون الذي يمارس من قبل حزب الله سيضعنا أمام مأزق وهذه أكبر خدمة لاسرائيل
عالم نفس يكشف معلومات صادمة: هكذا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُسبب الذهان لدى البشر
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:44
بطريركية الأرمن الكاثوليك أطلقت موقعًا إلكترونيًا خاصًا بتقديس الطوباوي مالويان
أخبار لبنان
11:44
بطريركية الأرمن الكاثوليك أطلقت موقعًا إلكترونيًا خاصًا بتقديس الطوباوي مالويان
0
أمن وقضاء
11:35
الدفاع المدني: إنتشال جثة رجل مقابل شاطىء الروشة
أمن وقضاء
11:35
الدفاع المدني: إنتشال جثة رجل مقابل شاطىء الروشة
0
أمن وقضاء
11:27
قتيل في سن الفيل بعد تعرضه لإطلاق نار
أمن وقضاء
11:27
قتيل في سن الفيل بعد تعرضه لإطلاق نار
0
منوعات
11:15
حفل زفاف يتحول إلى كارثة... مقتل تركي جراء إطلاق النار ابتهاجا!
منوعات
11:15
حفل زفاف يتحول إلى كارثة... مقتل تركي جراء إطلاق النار ابتهاجا!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:15
حفل زفاف يتحول إلى كارثة... مقتل تركي جراء إطلاق النار ابتهاجا!
منوعات
11:15
حفل زفاف يتحول إلى كارثة... مقتل تركي جراء إطلاق النار ابتهاجا!
0
آخر الأخبار
10:10
نتنياهو: هدفنا الآن تحرير غزة من حماس وليس تفريغها من سكانها كما يروج البعض
آخر الأخبار
10:10
نتنياهو: هدفنا الآن تحرير غزة من حماس وليس تفريغها من سكانها كما يروج البعض
0
آخر الأخبار
10:09
نتنياهو: هناك أفكار عدة بشأن غزة وسأوافق إذا أرادت الولايات المتحدة التدخل وإدارة القطاع
آخر الأخبار
10:09
نتنياهو: هناك أفكار عدة بشأن غزة وسأوافق إذا أرادت الولايات المتحدة التدخل وإدارة القطاع
0
آخر الأخبار
10:09
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط ولا أعتقد أن الحرب إستغرقت وقتًا أطول مما يجب
آخر الأخبار
10:09
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط ولا أعتقد أن الحرب إستغرقت وقتًا أطول مما يجب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-04-25
وزير النفط: إيران ستعزز التعاون مع روسيا في القطاعين الزراعي والمصرفي
أخبار دولية
2025-04-25
وزير النفط: إيران ستعزز التعاون مع روسيا في القطاعين الزراعي والمصرفي
0
منوعات
11:15
حفل زفاف يتحول إلى كارثة... مقتل تركي جراء إطلاق النار ابتهاجا!
منوعات
11:15
حفل زفاف يتحول إلى كارثة... مقتل تركي جراء إطلاق النار ابتهاجا!
0
أخبار لبنان
2025-08-25
وزير العدل: أي ضغط على مجلس الشورى من قبل مجلس الوزراء او من غيره مرفوض جملة وتفصيلًا
أخبار لبنان
2025-08-25
وزير العدل: أي ضغط على مجلس الشورى من قبل مجلس الوزراء او من غيره مرفوض جملة وتفصيلًا
0
أخبار لبنان
2025-06-05
الرئيس سلام: العمل على مشاريع تفوق الـ350 مليون لتشغيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها
أخبار لبنان
2025-06-05
الرئيس سلام: العمل على مشاريع تفوق الـ350 مليون لتشغيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:55
ويتكوف: العمل جار على وضع خطة شاملة لليوم التالي للحرب في غزة
أخبار دولية
07:55
ويتكوف: العمل جار على وضع خطة شاملة لليوم التالي للحرب في غزة
0
أخبار لبنان
06:45
اعتصام لأهالي المعتقلين أمام سجن رومية للمطالبة بإطلاق موقوفي الثورة السورية
أخبار لبنان
06:45
اعتصام لأهالي المعتقلين أمام سجن رومية للمطالبة بإطلاق موقوفي الثورة السورية
0
أخبار لبنان
06:04
نواب يتقدّمون بشكوى جزائية ضد نعيم قاسم بعد تصريحات مثيرة للجدل
أخبار لبنان
06:04
نواب يتقدّمون بشكوى جزائية ضد نعيم قاسم بعد تصريحات مثيرة للجدل
0
آخر الأخبار
04:33
براك يلغي زيارته إلى مدينة الخيام في الجنوب
آخر الأخبار
04:33
براك يلغي زيارته إلى مدينة الخيام في الجنوب
0
أخبار لبنان
03:23
افرام من بعبدا: مصلحة الشعب اللبنانيّ تقوم على توحيد السلاح تحت إمرة الجيش
أخبار لبنان
03:23
افرام من بعبدا: مصلحة الشعب اللبنانيّ تقوم على توحيد السلاح تحت إمرة الجيش
0
أخبار لبنان
03:13
بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة
أخبار لبنان
03:13
بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة
0
أخبار لبنان
02:46
الحجار في العيد الثمانين للأمن العام: لبنان أمام مرحلة مفصلية وهو بحاجة إلى أبنائه جميعهم
أخبار لبنان
02:46
الحجار في العيد الثمانين للأمن العام: لبنان أمام مرحلة مفصلية وهو بحاجة إلى أبنائه جميعهم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:11
مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
تطورات جديدة في ملف آثار كفرعبيدا… وزير الثقافة يتدخل لحماية التراث
تقارير نشرة الاخبار
14:05
تطورات جديدة في ملف آثار كفرعبيدا… وزير الثقافة يتدخل لحماية التراث
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:07
جنبلاط بحث بشكل موسّع في ملف السويداء مع برّاك وتوافق على النقاط التالية
أخبار لبنان
14:07
جنبلاط بحث بشكل موسّع في ملف السويداء مع برّاك وتوافق على النقاط التالية
2
أخبار لبنان
03:20
أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي
أخبار لبنان
03:20
أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي
3
حال الطقس
03:17
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...
حال الطقس
03:17
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...
4
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك
5
تقارير نشرة الاخبار
14:11
مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:11
مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية
6
أخبار دولية
16:33
مقتل 3 جنود سوريين في ضربة إسرائيلية قرب دمشق
أخبار دولية
16:33
مقتل 3 جنود سوريين في ضربة إسرائيلية قرب دمشق
7
أخبار لبنان
13:56
نواف سلام يصل القاهرة في زيارة رسمية
أخبار لبنان
13:56
نواف سلام يصل القاهرة في زيارة رسمية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:28
براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب
تقارير نشرة الاخبار
13:28
براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More