داغر للـLBCI: الرئيس بري يحاول أن يحافظ على علاقة جيدة مع المجتمع الدوليّ ومن جهة أخرى حماية الجنوب والتوافق مع الحزب

النائب فراس حمدان للـLBCI: هناك خوف كبير من تصعيد او انقسام داخلي والخطاب المجنون الذي يمارس من قبل حزب الله سيضعنا أمام مأزق وهذه أكبر خدمة لاسرائيل