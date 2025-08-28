رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته ويوقف الحصار والمجاعة عن غزة

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: دولة قطر وجمهورية مصر العربية مصممتان على الوصول إلى وقف لإطلاق النار بغزة

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: من المؤسف ألا نرى أي تحرك من قبل المجتمع الدولي لوقف ما يجري في غزة