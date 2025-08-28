الأخبار
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: دولة قطر وجمهورية مصر العربية مصممتان على الوصول إلى وقف لإطلاق النار بغزة
آخر الأخبار
2025-08-28 | 07:11
مشاهدات عالية
0
min
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: دولة قطر وجمهورية مصر العربية مصممتان على الوصول إلى وقف لإطلاق النار بغزة
آخر الأخبار
الوزراء
الخارجية
القطري:
وجمهورية
العربية
مصممتان
الوصول
لإطلاق
النار
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية استهدفت مواطناً كان يقوم بترميم منزله في بلدة كفركلا وبعد دقائق ألقت المسيّرة نفسها قنبلتين صوتيتين على البلدة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته ويوقف الحصار والمجاعة عن غزة
أخبار دولية
10:27
إعلام الحوثيين: هجوم إسرائيلي جديد يستهدف صنعاء
أخبار دولية
10:27
إعلام الحوثيين: هجوم إسرائيلي جديد يستهدف صنعاء
0
أخبار دولية
10:24
وزير خارجية فرنسا: خطوة الترويكا بشأن عقوبات إيران لا تعني نهاية الدبلوماسية
أخبار دولية
10:24
وزير خارجية فرنسا: خطوة الترويكا بشأن عقوبات إيران لا تعني نهاية الدبلوماسية
0
آخر الأخبار
10:19
وزير خارجية إيران: خطوة الترويكا الأوروبية بتفعيل عملية إعادة فرض العقوبات "غير مبررة وغير قانونية"
آخر الأخبار
10:19
وزير خارجية إيران: خطوة الترويكا الأوروبية بتفعيل عملية إعادة فرض العقوبات "غير مبررة وغير قانونية"
0
أخبار دولية
10:10
باريس ولندن وبرلين تفعّل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
أخبار دولية
10:10
باريس ولندن وبرلين تفعّل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
آخر الأخبار
10:19
وزير خارجية إيران: خطوة الترويكا الأوروبية بتفعيل عملية إعادة فرض العقوبات "غير مبررة وغير قانونية"
آخر الأخبار
10:19
وزير خارجية إيران: خطوة الترويكا الأوروبية بتفعيل عملية إعادة فرض العقوبات "غير مبررة وغير قانونية"
0
آخر الأخبار
10:09
القناة 14 الإسرائيلية: إسرائيل تنفذ ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية
آخر الأخبار
10:09
القناة 14 الإسرائيلية: إسرائيل تنفذ ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية
0
آخر الأخبار
10:05
وزير الخارجية الفرنسي: قرار تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات على إيران لا يعني نهاية الجهود الدبلوماسية والترويكا الأوروبية عازمة على استغلال فترة الثلاثين يوما المتاحة للدخول في حوار مع إيران
آخر الأخبار
10:05
وزير الخارجية الفرنسي: قرار تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات على إيران لا يعني نهاية الجهود الدبلوماسية والترويكا الأوروبية عازمة على استغلال فترة الثلاثين يوما المتاحة للدخول في حوار مع إيران
0
آخر الأخبار
10:03
مسؤول إيراني كبير لرويترز: خطوة دول الترويكا الأوروبية لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات غير قانونية ومؤسفة وضد الدبلوماسية وليست فرصة لها
آخر الأخبار
10:03
مسؤول إيراني كبير لرويترز: خطوة دول الترويكا الأوروبية لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات غير قانونية ومؤسفة وضد الدبلوماسية وليست فرصة لها
أخبار دولية
2025-08-20
السعودية تسمح لشركة طيران خاص أجنبية بتسيير رحلات داخلية
أخبار دولية
2025-08-20
السعودية تسمح لشركة طيران خاص أجنبية بتسيير رحلات داخلية
0
أخبار دولية
09:25
حريق غابة الشريعة بالجزائر تحت السيطرة وإجلاء 36 عائلة
أخبار دولية
09:25
حريق غابة الشريعة بالجزائر تحت السيطرة وإجلاء 36 عائلة
0
أخبار دولية
2025-07-01
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: على العالم أن يتأقلم مع موجات الحر
أخبار دولية
2025-07-01
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: على العالم أن يتأقلم مع موجات الحر
0
آخر الأخبار
2025-07-26
التحكم المروري: أعمال برش للزفت على أوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة تسببت بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير
آخر الأخبار
2025-07-26
التحكم المروري: أعمال برش للزفت على أوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة تسببت بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير
تقارير نشرة الاخبار
08:10
قائد قوات اليونيفيل تناول المستجدات مع الشيخ علي الخطيب
تقارير نشرة الاخبار
08:10
قائد قوات اليونيفيل تناول المستجدات مع الشيخ علي الخطيب
0
أخبار لبنان
06:38
أول تعليق لتوم براك بعد الكلام الذي صدر عنه بحقِ الصحافيين
أخبار لبنان
06:38
أول تعليق لتوم براك بعد الكلام الذي صدر عنه بحقِ الصحافيين
0
أخبار دولية
06:37
إنزال إسرائيلي قرب دمشق... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
06:37
إنزال إسرائيلي قرب دمشق... إليكم آخر المستجدات
0
أمن وقضاء
06:25
المرحلة الثانية من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية انطلقت اليوم من الجنوب…
أمن وقضاء
06:25
المرحلة الثانية من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية انطلقت اليوم من الجنوب…
0
أخبار لبنان
05:30
محمد رعد: رفع البعض لشعار حصرية السلاح في ظل انتهاك السيادة نفاق وتضليل لصالح مشاريع التبعية
أخبار لبنان
05:30
محمد رعد: رفع البعض لشعار حصرية السلاح في ظل انتهاك السيادة نفاق وتضليل لصالح مشاريع التبعية
0
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
0
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
0
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
1
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
2
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
3
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
4
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
5
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
6
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
7
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
8
أمن وقضاء
08:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
أمن وقضاء
08:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
