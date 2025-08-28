غسان عطالله للـLBCI: لا يحق لاي فريق في لبنان أن يهدد بالحرب الاهلية للحفاظ على سلاحه ونحن نتخوف من الوصول الى هذه النتيجة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك