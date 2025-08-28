فوضى كبيرة على متن طائرة نرويجية... انفجار مفاجئ يعلّق رحلة جوية بعد إقلاعها!

انفجر إطار طائرة نرويجية بعد إقلاعها بقليل، الأمر الذي أحدث فوضى على متن الطائرة وأجبر الطيارين على الهبوط اضطرارياً.وأفادت التقارير أن طائرة بوينغ 737 كانت قد غادرت ستوكهولم، السويد، يوم الأربعاء الماضي في طريقها إلى باريس، فرنسا، عندما سمع الركاب صوت انفجار.واضطر الطيارون إلى العودة ونقل جميع الركاب البالغ عددهم 181 راكبًا إلى ستوكهولم بعدما لاحظوا أثناء تحليقهم أن الإطار كان فارغًا من الهواء، فاستعدوا لهبوط اضطراري وتمكنوا من الهبوط بسلام في تمام الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي.وصرّحت سارة إريكسون، مديرة قسم الصحافة في مركز التحكم البحري والجوي السويدي (JRCC)، لوسائل الإعلام المحلية: "أثناء الإقلاع، انفجر إطار"، مضيفةً أن الانفجار المفاجئ خلّف بعض "بقايا الإطارات" على المدرج.