إطلاق نار من رشاش حربي على شخص داخل سيارة هيونداي قرب كنيسة الدامور وإصابته بجروح خطرة من دون معرفة الاسباب

معاريف: مظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترفع شعار "لن نغادر حتى يغادر الجميع غزة"

معاريف: مظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترفع شعار "لن نغادر حتى يغادر الجميع غزة"

جيروزاليم بوست عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: الواقع أثبت أن اليونيفيل فشلت ولم تمنع تنامي قوة "حزب الله" والمسؤولية تقع الآن على عاتق الحكومة اللبنانية