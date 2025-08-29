الخبير الدستوري سعيد مالك للـLBCI: في حال واجه الجيش صعوبات لوجستية تحول دون تنفيذ القرار على الحكومة أن تطلب من قوات الأمم المتحدة مؤازرتها في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية تطبيقًا للقرار 1701

