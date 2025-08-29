الأخبار
المبعوث الأميركي إلى سوريا: الاستقرار يتطلب تمكين الاقتصاد من العمل وتخفيف ضوابط التصدير لسوريا يسمح بتراخيص للاتصالات والبنية التحتية والطاقة وغيرها
آخر الأخبار
2025-08-29 | 01:36
المبعوث الأميركي إلى سوريا: الاستقرار يتطلب تمكين الاقتصاد من العمل وتخفيف ضوابط التصدير لسوريا يسمح بتراخيص للاتصالات والبنية التحتية والطاقة وغيرها
الخبير الدستوري سعيد مالك للـLBCI: في حال واجه الجيش صعوبات لوجستية تحول دون تنفيذ القرار على الحكومة أن تطلب من قوات الأمم المتحدة مؤازرتها في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية تطبيقًا للقرار 1701
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أمس آلية هندسية في منطقة الناقورة في جنوب لبنان كانت تهم بإعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في المنطقة
أخبار لبنان
06:37
المفتي قبلان: لن نسمح بتمزيق البلد والرئيس عون مطالب الآن بما يلزم عليه من واجبات وطنية كبرى
أخبار لبنان
06:34
رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة وطاقمها الديبلوماسي
أخبار لبنان
06:08
وزير المالية أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026
آخر الأخبار
06:06
إسرائيل: عثرنا على جثة الرهينة إيلان فايس يوم الخميس
آخر الأخبار
06:06
إسرائيل: عثرنا على جثة الرهينة إيلان فايس يوم الخميس
رياضة
06:00
أربعة عروض نهائية لاستضافة بطولة أوروبا للسيدات 2029
آخر الأخبار
05:17
الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير التنمية الادارية فادي مكي
فنّ
04:28
لبنان يعزف في قلب موسكو... الأوركسترا الوطنية اللبنانية للشباب تفتتح مهرجان روسيا العالمي
أمن وقضاء
05:11
الرئيس عون ترأس اجتماعًا قضائيًا لبحث التحضيرات للسنة القضائية وأوضاع المؤسسات
أخبار دولية
2025-04-18
في القدس... المسيحيون يحيون يوم الجمعة العظيمة
آخر الأخبار
2025-06-20
بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي
أخبار لبنان
2025-08-28
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة ولم يعد من الممكن التراجع عنه
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش
أخبار لبنان
13:41
رالي لبنان الدولي ينطلق في ٥ أيلول المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذا ما اكده اد غبريال للـLBCI حول الزيارة الاخيرة للموفدين الاميركيين والضمانات التي يطلبها لبنان
أخبار لبنان
13:36
لبنان: اغنية من قلب جندية إيرلاندية
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل لم تُسقِط من حسابها مواصلة ضرب حزب الله في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:31
"انسحاب اليونيفيل مصيبة"..
أخبار لبنان
13:29
الـLBCI من الشاشة... إلى القلب والذاكرة!
أخبار لبنان
00:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
08:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
أخبار لبنان
13:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
أخبار لبنان
13:32
الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب
أخبار لبنان
08:47
مؤسّسة العلّامة المرجع السيّد فضل الله: المرجع المجدّد يتعرّض لحملة تستهدف مسيرة الوعي وندعو لوقف الانحدار ونكء الجرح
