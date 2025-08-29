مالك للـLBCI: لا يحقّ لنعيم قاسم أن يفرض قراره وإن لم يُلبَّ نداؤه يُلوّح بالانسحاب ويُفقِد الميثاقية فمن كان سببًا في ابتداع الميثاقية لا يحق له أن يتذرّع بها

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك