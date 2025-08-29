الأخبار
الوكالة الوطنية للإعلام: درون إسرائيلية ألقت 3 قنابل على بلدة كفركلا
آخر الأخبار
2025-08-29 | 07:52
الوكالة الوطنية للإعلام: درون إسرائيلية ألقت 3 قنابل على بلدة كفركلا
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
وزير الخارجية التركي: قررنا قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بالكامل وأغلقنا أجواءنا أمام طائراتها
عن طريق الفيتامينات... هكذا حاول طبيب التخلص من زوجته!
آخر الأخبار
10:05
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع عدد من الزعماء في الصين منهم قادة تركيا والهند وإيران وباكستان
آخر الأخبار
10:05
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع عدد من الزعماء في الصين منهم قادة تركيا والهند وإيران وباكستان
0
آخر الأخبار
10:04
الجيش الإسرائيلي: أنهينا سلسلة عمليات جنوب سوريا واعتقلنا مشتبها بهم بالتورط في الترويج لأنشطة إرهابية
آخر الأخبار
10:04
الجيش الإسرائيلي: أنهينا سلسلة عمليات جنوب سوريا واعتقلنا مشتبها بهم بالتورط في الترويج لأنشطة إرهابية
0
أخبار لبنان
09:52
"التقدمي" شارك بمؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي بالعالم العربي... ناصر: التنوع يجب أن يبقى تحت سقف الهوية الوطنية
أخبار لبنان
09:52
"التقدمي" شارك بمؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي بالعالم العربي... ناصر: التنوع يجب أن يبقى تحت سقف الهوية الوطنية
0
أخبار دولية
09:47
ترامب يطلب من الكونغرس اقتطاع نحو خمسة مليارات دولار من المساعدات الدولية
أخبار دولية
09:47
ترامب يطلب من الكونغرس اقتطاع نحو خمسة مليارات دولار من المساعدات الدولية
آخر الأخبار
10:07
الكرملين: بوتين سيحضر عرضا عسكريا في بكين يوم 3 أيلول بصفته "الضيف الرئيسي"
آخر الأخبار
10:07
الكرملين: بوتين سيحضر عرضا عسكريا في بكين يوم 3 أيلول بصفته "الضيف الرئيسي"
0
آخر الأخبار
10:05
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع عدد من الزعماء في الصين منهم قادة تركيا والهند وإيران وباكستان
آخر الأخبار
10:05
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع عدد من الزعماء في الصين منهم قادة تركيا والهند وإيران وباكستان
0
آخر الأخبار
10:04
الجيش الإسرائيلي: أنهينا سلسلة عمليات جنوب سوريا واعتقلنا مشتبها بهم بالتورط في الترويج لأنشطة إرهابية
آخر الأخبار
10:04
الجيش الإسرائيلي: أنهينا سلسلة عمليات جنوب سوريا واعتقلنا مشتبها بهم بالتورط في الترويج لأنشطة إرهابية
0
آخر الأخبار
09:43
الجيش الإسرائيلي: الهجمات على اليمن جاءت بعد وصول معلومات استخبارية عن اجتماع لقادة حوثيين
آخر الأخبار
09:43
الجيش الإسرائيلي: الهجمات على اليمن جاءت بعد وصول معلومات استخبارية عن اجتماع لقادة حوثيين
أخبار لبنان
2025-08-27
أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي
أخبار لبنان
2025-08-27
أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي
0
رياضة
2025-08-18
بعد الهزيمة المذلة على أرضه... سانتوس يُقيل مدربه!
رياضة
2025-08-18
بعد الهزيمة المذلة على أرضه... سانتوس يُقيل مدربه!
0
آخر الأخبار
06:06
إسرائيل: عثرنا على جثة الرهينة إيلان فايس يوم الخميس
آخر الأخبار
06:06
إسرائيل: عثرنا على جثة الرهينة إيلان فايس يوم الخميس
0
آخر الأخبار
2025-06-22
الرئيس الإيراني: الهجوم الأميركي يُظهر أن واشنطن هي المحرك الرئيسي وراء الضربات الإسرائيلية وانضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز إسرائيل
آخر الأخبار
2025-06-22
الرئيس الإيراني: الهجوم الأميركي يُظهر أن واشنطن هي المحرك الرئيسي وراء الضربات الإسرائيلية وانضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز إسرائيل
أخبار لبنان
08:37
بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية
أخبار لبنان
08:37
بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية
0
أخبار لبنان
08:02
وقفة احتجاجية لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية
أخبار لبنان
08:02
وقفة احتجاجية لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية
0
أخبار لبنان
08:00
"الصحة" تعلن بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى لتشمل جميع المواطنين
أخبار لبنان
08:00
"الصحة" تعلن بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى لتشمل جميع المواطنين
0
أمن وقضاء
07:47
عملية تسليم السلاح الفلسطيني تابع... إليكم الصورة من مدخل مخيم برج البراجنة
أمن وقضاء
07:47
عملية تسليم السلاح الفلسطيني تابع... إليكم الصورة من مدخل مخيم برج البراجنة
0
أخبار لبنان
07:29
توم براك: الاجتماع مع بري كان بناءً وواشنطن ستقف مع الجيش اللبناني
أخبار لبنان
07:29
توم براك: الاجتماع مع بري كان بناءً وواشنطن ستقف مع الجيش اللبناني
0
أمن وقضاء
07:20
في مخيم برج البراجنة... استكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني
أمن وقضاء
07:20
في مخيم برج البراجنة... استكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش
تقارير نشرة الاخبار
13:44
دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش
1
أخبار لبنان
00:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
أخبار لبنان
00:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
2
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
4
أمن وقضاء
08:16
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
أمن وقضاء
08:16
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
5
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
6
أخبار لبنان
13:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
أخبار لبنان
13:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
7
أخبار لبنان
13:32
الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب
أخبار لبنان
13:32
الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب
8
أخبار لبنان
15:05
مقتل شاب من فوج حرس بيروت إثر إطلاق نار في الدامور
أخبار لبنان
15:05
مقتل شاب من فوج حرس بيروت إثر إطلاق نار في الدامور
