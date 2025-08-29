الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عن طريق الفيتامينات... هكذا حاول طبيب التخلص من زوجته!

منوعات
2025-08-29 | 07:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عن طريق الفيتامينات... هكذا حاول طبيب التخلص من زوجته!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عن طريق الفيتامينات... هكذا حاول طبيب التخلص من زوجته!

حُكم على طبيب من ألاباما بالسجن مدى الحياة لمحاولته قتل زوجته ببطء باستخدام فيتامينات مُغطاة بالرصاص، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، أُلقي القبض على برايان توماس مان عام 2022 في هارتسيل، بعد أشهر من نقل زوجته هانا إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث وُجدت مستويات خطيرة من الرصاص في دمها.

ووجد الطبيب الذي عالجها أن مستوى الرصاص في جسد هانا يصل إلى ثمانية أضعاف المستوى الطبيعي حيث أُدخلت إلى وحدة العناية المركزة وكادت أن تموت بسبب التسمم.

وأُدين مان بمحاولة القتل في وقت سابق من هذا العام بعد أن أدلت هانا بشهادتها ضده، مقدمةً روايةً مؤلمة عن معاناتها منذ آب 2021.

وقالت هانا إن أعراضها بدأت تظهر بألم شديد في الظهر والبطن والغثيان، وتفاقمت حتى أصبحت بالكاد قادرة على المشي.

وقالت هانا إنها في ذلك الوقت كانت تتناول الفيتامينات التي وصفها لها زوجها، وكانت تفقد وزنها باستمرار.

وأخبرت هانا المحكمة أنها لا تزال أقل وزنًا بحوالي 40 رطلاً، وأن كمية كبيرة من الرصاص لا تزال موجودة في دمها، قائلة إن زواجهما كان "صعبًا".

كما ادعت الأم لطفلين أن زوجها عزلها، ما أجبرها على التخلص من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي عندما تزوجا في عام 2018، ومنع والدتها من زيارتها عندما كانت مريضة.

آخر الأخبار

منوعات

الفيتامينات...

التخلص

زوجته!

فوضى كبيرة على متن طائرة نرويجية... انفجار مفاجئ يعلّق رحلة جوية بعد إقلاعها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-06-16

طبيبة تكشف معلومات صادمة: هكذا يساهم الاكتئاب في مفاقمة آلام الظهر المزمنة!

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-24

رجل ثمانيني وزوجته ضحيتا جريمة مروعة في المعاملتين ومشاهد خاصة للـLBCI من داخل مسرح الجريمة

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-18

طبيب لفرانس برس: مستشفى السويداء في جنوب سوريا استقبل أكثر من 400 جثة منذ الاثنين

LBCI
أخبار دولية
2025-08-26

حماس عن استهداف مستشفى ناصر: الاحتلال حاول تبرير هذه الجريمة عبر نشر رواية زائفة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-08-28

فوضى كبيرة على متن طائرة نرويجية... انفجار مفاجئ يعلّق رحلة جوية بعد إقلاعها!

LBCI
منوعات
2025-08-27

تعود إلى أكثر من 8500 سنة... العثور على مدينة أثرية مغمورة بالمياه في الدنمارك!

LBCI
منوعات
2025-08-27

حفل زفاف يتحول إلى كارثة... مقتل تركي جراء إطلاق النار ابتهاجا!

LBCI
منوعات
2025-08-26

سمة رئيسية تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق... تعرفوا عليها!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:52

واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
15:05

مقتل شاب من فوج حرس بيروت إثر إطلاق نار في الدامور

LBCI
آخر الأخبار
10:05

الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع عدد من الزعماء في الصين منهم قادة تركيا والهند وإيران وباكستان

LBCI
أخبار لبنان
05:20

قائد الجيش شارك في مراسم تكريم الشهيدين اسماعيل والطعيمي في المستشفى العسكري

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:57

وزير الصحة تفقد مريضَين بالغَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى للمرة الأولى بتغطية كاملة

LBCI
أخبار لبنان
08:37

بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
08:02

وقفة احتجاجية لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية

LBCI
أخبار لبنان
08:00

"الصحة" تعلن بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى لتشمل جميع المواطنين

LBCI
أمن وقضاء
07:47

عملية تسليم السلاح الفلسطيني تابع... إليكم الصورة من مدخل مخيم برج البراجنة

LBCI
أخبار لبنان
07:29

توم براك: الاجتماع مع بري كان بناءً وواشنطن ستقف مع الجيش اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
07:20

في مخيم برج البراجنة... استكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:34

قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
03:35

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
14:54

قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة

LBCI
أمن وقضاء
08:16

بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح

LBCI
أمن وقضاء
04:26

الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...

LBCI
أخبار لبنان
13:23

الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
13:32

الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
15:05

مقتل شاب من فوج حرس بيروت إثر إطلاق نار في الدامور

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More