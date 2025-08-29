الأخبار
عن طريق الفيتامينات... هكذا حاول طبيب التخلص من زوجته!
منوعات
2025-08-29 | 07:46
مشاهدات عالية
عن طريق الفيتامينات... هكذا حاول طبيب التخلص من زوجته!
حُكم على طبيب من ألاباما بالسجن مدى الحياة لمحاولته قتل زوجته ببطء باستخدام فيتامينات مُغطاة بالرصاص، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، أُلقي القبض على برايان توماس مان عام 2022 في هارتسيل، بعد أشهر من نقل زوجته هانا إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث وُجدت مستويات خطيرة من الرصاص في دمها.
ووجد الطبيب الذي عالجها أن مستوى الرصاص في جسد هانا يصل إلى ثمانية أضعاف المستوى الطبيعي حيث أُدخلت إلى وحدة العناية المركزة وكادت أن تموت بسبب التسمم.
وأُدين مان بمحاولة القتل في وقت سابق من هذا العام بعد أن أدلت هانا بشهادتها ضده، مقدمةً روايةً مؤلمة عن معاناتها منذ آب 2021.
وقالت هانا إن أعراضها بدأت تظهر بألم شديد في الظهر والبطن والغثيان، وتفاقمت حتى أصبحت بالكاد قادرة على المشي.
وقالت هانا إنها في ذلك الوقت كانت تتناول الفيتامينات التي وصفها لها زوجها، وكانت تفقد وزنها باستمرار.
وأخبرت هانا المحكمة أنها لا تزال أقل وزنًا بحوالي 40 رطلاً، وأن كمية كبيرة من الرصاص لا تزال موجودة في دمها، قائلة إن زواجهما كان "صعبًا".
كما ادعت الأم لطفلين أن زوجها عزلها، ما أجبرها على التخلص من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي عندما تزوجا في عام 2018، ومنع والدتها من زيارتها عندما كانت مريضة.
