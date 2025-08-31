الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش: تمارين تدريبية في العاقورة – جبيل وأجد عبرين- الكورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة من 1/ 9/ 2025 ولغاية 16/ 9/ 2025 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00

آخر الأخبار
2025-08-31 | 05:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش: تمارين تدريبية في العاقورة – جبيل وأجد عبرين- الكورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة من 1/ 9/ 2025 ولغاية 16/ 9/ 2025 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش: تمارين تدريبية في العاقورة – جبيل وأجد عبرين- الكورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة من 1/ 9/ 2025 ولغاية 16/ 9/ 2025 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

تمارين

تدريبية

العاقورة

عبرين-

الكورة

تتخللها

رمايات

بالذخيرة

الحية

بواسطة

الأسلحة

المتوسطة

ولغاية

الساعة

والساعة

22.00

LBCI التالي
عودة: البعض يعتمدون على أموالهم قبل اعتمادهم على الرب
المتحدث الرسميّ باسم “فتح”: تسليم الدفعة الثالثة من السلاح إلى الجيش اللبناني كوديعة تمثل أكبر عملية تسليم من نوعها
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:43

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من كازينو لبنان حتى صربا

LBCI
آخر الأخبار
11:34

الجيش الإسرائيلي: أطلقنا صاروخًا إعتراضيًا بعد تشخيص خاطىء في غلاف غزة

LBCI
أخبار لبنان
11:32

بيان توضيحي من بلدية حارة صيدا: لم يحصل أي إشكال مع الجيش

LBCI
أخبار دولية
11:29

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه سيتم إستهداف قادة حماس في الخارج

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:43

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من كازينو لبنان حتى صربا

LBCI
آخر الأخبار
11:34

الجيش الإسرائيلي: أطلقنا صاروخًا إعتراضيًا بعد تشخيص خاطىء في غلاف غزة

LBCI
آخر الأخبار
11:09

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه سيتم إستهداف قادة حماس في الخارج

LBCI
آخر الأخبار
10:15

غارة إسرائيلية إستهدفت حرش علي الطاهر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-29

جهاز موجود في كل منزل... يتجسس عليك يومياً

LBCI
آخر الأخبار
08:13

بري: ليكن الموقف الأخير الذي أعلنه نتنياهو متفاخرًا بأنه في مهمّة تاريخية هل رأيتم الخارطة الزرقاء وهل لاحظتم أنّ لبنان كاملًا ضمن هذا الحلم الموعود؟

LBCI
أخبار دولية
11:29

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه سيتم إستهداف قادة حماس في الخارج

LBCI
فنّ
2025-08-29

جوليا روبرتس عن فيلمها الجديد المثير للجدل: لا يتخذ مواقف بل "يُحفّز على الحوار"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:56

البابا: للانخراط في مسار التفاوض والسلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

المواقف الإسرائيلية بعد ضربات الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
07:40

جولة في المناطق المتضررة من الاستهداف الاسرائيليّ الأخير في النبطية

LBCI
أخبار لبنان
06:38

الراعي: تكريس لبنان والشرق الأوسط لقلب مريم الطاهر هو إعلان إيمان ونداء رجاء

LBCI
أخبار لبنان
06:20

عز الدين: القرار الذي اتخذته الحكومة خطيئة كبرى

LBCI
أخبار لبنان
05:28

عودة: البعض يعتمدون على أموالهم قبل اعتمادهم على الرب

LBCI
أخبار لبنان
02:19

التفاصيل عن الاعتداءات الاسرائيلية من النبطية

LBCI
أخبار لبنان
15:37

باسيل: من الظلم تحميل الجيش مسؤولية حماية البلاد من دون تزويده بالإمكانات اللازمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الرئيس نواف سلام للـLBCI: الورقة التي أقرتها الحكومة "لبنانية" ومتمسكون بورقة الأهداف... فما الذي سيقوله بري؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:01

توقيف شخصَين يديران أعمال تسهيل الدعارة و15 فتاة من جنسيات مختلفة

LBCI
أمن وقضاء
13:20

غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

LBCI
أخبار لبنان
12:42

توضيح من بلدية بيروت بشأن استيفاء الرسوم المتوجبة نتيجة إستخدام أرض تابعة لها لإقامة حفل عمرو دياب

LBCI
أخبار لبنان
01:58

الجيش الإسرائيليّ: هجماتنا في جنوب لبنان استهدفت البنية التحتية السرية لـ”حزب الله”

LBCI
أمن وقضاء
08:53

شام مصطفى البوبلي غادرت منزل زوجها إلى جهة مجهولة ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الرئيس نواف سلام للـLBCI: الورقة التي أقرتها الحكومة "لبنانية" ومتمسكون بورقة الأهداف... فما الذي سيقوله بري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

حفلة فنية في معرض رشيد كرامي... بيانات دعت إلى إلغائه وإجراءات مشددة للجيش

LBCI
خبر عاجل
09:07

وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل المتحدث بإسم الجناح العسكري لحماس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More