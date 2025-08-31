عودة: البعض يعتمدون على أموالهم قبل اعتمادهم على الرب

أكّد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة وجوب وضع ثقة اللبنانيين في الرب، والاعتماد عليه وحده، “للتحرير من رباطات الشر وتوفير الكثير من السقطات”.

وقال: “لكن بعض اللبنانيين يعتمدون على أموالهم ومراكزهم ومواقفهم أو على قدراتهم الذاتية أو قوتهم قبل اعتمادهم على الرب، أو بعيدا عنه، ظانين أن المراكز والأموال والسطوة وكل المكتسبات أبدية، متناسين أن لكل شيء نهاية”.

ولفت إلى أنّ “الصحة والعمر والمال والأعمال والمراكز والبأس والحظوة والزعامة كلها زائلة وليس أبدي إلا الله، لذلك على الإنسان أن يحسن استعمال النعم والوزنات والمواهب الممنوحة له من الله لكي لا تكون عثرة له بل بابا للخلاص”.