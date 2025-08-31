هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: سفينة أبلغت عن "سقوط جسم مجهول قريب منها ودوي إنفجار قوي" بسبب الواقعة التي حدثت على بعد 40 ميلًا بحريًا جنوب غربي ينبع في السعودية

