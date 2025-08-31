طقس صيفيّ معتاد ورطب واستقرار في درجات الحرارة ساحلًا

يؤثر طقس صيفيّ معتاد ورطب على لبنان مع استقرار في درجات الحرارة ساحلًا، بينما ترتفع جبلاً وبقاعا.

وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع تشكل سحب وضباب على الجبال.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر

-الجو : مشمس الى غائم جزئياً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية تنشط قليلاً شمالا وعلى الجبال وشرق البلاد بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلاً

- حال البحر : منخفض الى متوسط ارتفاع الموج ٨٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: صيفي معتاد مشمس الى غائم جزئيا ويتشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

الثلاثاء: صيفي معتاد مشمس الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب. والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س