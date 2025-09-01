حبشي للـLBCI: منذ 2006 نطالب بحصرية السلاح وليتفضلوا الى الطاولة لنبني دولة ولنواجه الاخطار معا

التالي

عون إطلع من سلام على نتائج زيارته للقاهرة والمحادثات التي أجراها مع السيسي وعدد من كبار المسؤولين المصريين وتناول البحث أيضًا الأوضاع العامة في البلاد والتحضيرات لجلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل