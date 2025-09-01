سفير لبنان لدى روسيا شوقي بونصار أطلع الرئيس عون على التحضيرات الجارية لعقد أول قمّة عربية–روسية التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 تشرين الأول المقبل

