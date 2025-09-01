الأخبار
ليفربول يوافق على التعاقد مع أيزاك بصفقة قياسية
2025-09-01 | 05:00
شارك
0
min
ليفربول يوافق على التعاقد مع أيزاك بصفقة قياسية
وافق ليفربول على صفقة قياسية للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك من نيوكاسل، مقابل مبلغ بريطاني غير مسبوق وفقا لتقارير إعلامية.
ومن المرتقب أن ينتقل المهاجم إلى ليفربول بصفقة قيمتها 130 جنيه استرليني (176 مليون دولار)، وفقا لصحيفة "ذي أثلتيك" و"تيليغراف" وغيرها.
وأشارت "ذي أثلتيك" إلى أن إيزاك سيخضع للفحوصات الطبية اليوم الإثنين قبل توقيع عقد مدته ستة أعوام.
وستكون هذه أكبر صفقة في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، متجاوزة صفقة انضمام الأرجنتيني إنتسو فرنانديس من بنفيكا البرتغالي إلى تشلسي مقابل 106 مليون جنيه استرليني، وفقا للتقارير.
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-06-13
ليفربول يوافق على التعاقد مع فيرتس في صفقة قياسية للنادي
رياضة
2025-06-13
ليفربول يوافق على التعاقد مع فيرتس في صفقة قياسية للنادي
0
رياضة
2025-06-20
ليفربول يتعاقد رسميا مع الألماني فيرتس في ثالث أغلى صفقة
رياضة
2025-06-20
ليفربول يتعاقد رسميا مع الألماني فيرتس في ثالث أغلى صفقة
0
أخبار دولية
2025-08-18
حرائق إسبانيا دمرت مساحات قياسية بلغت 343 ألف هكتار هذا العام
أخبار دولية
2025-08-18
حرائق إسبانيا دمرت مساحات قياسية بلغت 343 ألف هكتار هذا العام
0
أخبار دولية
2025-08-05
اليابان تسجل حرارة قياسية بلغت 41,6 درجة مئوية
أخبار دولية
2025-08-05
اليابان تسجل حرارة قياسية بلغت 41,6 درجة مئوية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
08:15
دوناروما ينتقل رسمياً إلى مانشستر سيتي
رياضة
08:15
دوناروما ينتقل رسمياً إلى مانشستر سيتي
0
رياضة
03:38
نيمار يؤكد غيابه عن المنتخب البرازيلي بقرار فني
رياضة
03:38
نيمار يؤكد غيابه عن المنتخب البرازيلي بقرار فني
0
رياضة
2025-08-30
بطولة إسبانيا... إشبيلية يتعاقد مع المخضرم أسبيليكويتا
رياضة
2025-08-30
بطولة إسبانيا... إشبيلية يتعاقد مع المخضرم أسبيليكويتا
0
رياضة
2025-08-29
تصفيات مونديال 2026: البرتغال ستلعب من "أجل ذكرى جوتا"
رياضة
2025-08-29
تصفيات مونديال 2026: البرتغال ستلعب من "أجل ذكرى جوتا"
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
05:29
رجي عن ترسيم الحدود مع سوريا: لبنان ينتظر أن تهتم الإدارة السورية الجديدة بهذا الملف
صحف اليوم
05:29
رجي عن ترسيم الحدود مع سوريا: لبنان ينتظر أن تهتم الإدارة السورية الجديدة بهذا الملف
0
أخبار دولية
09:51
باريس تطالب بالإفراج عن الموظفين الأمميين المعتقلين في اليمن
أخبار دولية
09:51
باريس تطالب بالإفراج عن الموظفين الأمميين المعتقلين في اليمن
0
أخبار لبنان
09:34
المجلس الوزاريّ لمجلس التعاون لدول الخليج رحّب بإعلان الرئيس سلام قرار ضمان حصر حيازة السلاح
أخبار لبنان
09:34
المجلس الوزاريّ لمجلس التعاون لدول الخليج رحّب بإعلان الرئيس سلام قرار ضمان حصر حيازة السلاح
0
منوعات
07:00
طرق باب جاره أثناء تنفيذ مقلب شهير ثم حلّت الكارثة... إليكم ما حصل مع ابن الـ11 عاماً!
منوعات
07:00
طرق باب جاره أثناء تنفيذ مقلب شهير ثم حلّت الكارثة... إليكم ما حصل مع ابن الـ11 عاماً!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:02
إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه
أخبار دولية
08:02
إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه
0
أخبار لبنان
07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
أخبار لبنان
07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
0
أخبار لبنان
06:29
الخطيب: دعوة الرئيس بري تمثلنا وندعو للإنسجام معها
أخبار لبنان
06:29
الخطيب: دعوة الرئيس بري تمثلنا وندعو للإنسجام معها
0
أخبار لبنان
05:14
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
أخبار لبنان
05:14
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
0
أخبار لبنان
04:34
السفير المصري من بعبدا: أكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان
أخبار لبنان
04:34
السفير المصري من بعبدا: أكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان
0
آخر الأخبار
03:52
النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أريد من الجيش اللبناني أن يعامل حزب الله كما يعامل أي مواطن لبناني
آخر الأخبار
03:52
النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أريد من الجيش اللبناني أن يعامل حزب الله كما يعامل أي مواطن لبناني
0
أخبار دولية
03:21
بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي: هذه القمة تكسر الأحادية
أخبار دولية
03:21
بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي: هذه القمة تكسر الأحادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
0
رياضة
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
رياضة
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:36
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
أمن وقضاء
03:36
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
2
أخبار لبنان
05:16
جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب
أخبار لبنان
05:16
جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب
3
أخبار لبنان
01:48
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
أخبار لبنان
01:48
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
4
أمن وقضاء
23:45
أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية
أمن وقضاء
23:45
أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية
5
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
6
أخبار لبنان
06:09
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
أخبار لبنان
06:09
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
7
اسرار
23:32
أسرار الصحف 1-9-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 1-9-2025
8
أمن وقضاء
13:14
النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود
أمن وقضاء
13:14
النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود
