ليفربول يوافق على التعاقد مع أيزاك بصفقة قياسية

وافق ليفربول على صفقة قياسية للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك من نيوكاسل، مقابل مبلغ بريطاني غير مسبوق وفقا لتقارير إعلامية.



ومن المرتقب أن ينتقل المهاجم إلى ليفربول بصفقة قيمتها 130 جنيه استرليني (176 مليون دولار)، وفقا لصحيفة "ذي أثلتيك" و"تيليغراف" وغيرها.



وأشارت "ذي أثلتيك" إلى أن إيزاك سيخضع للفحوصات الطبية اليوم الإثنين قبل توقيع عقد مدته ستة أعوام.



وستكون هذه أكبر صفقة في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، متجاوزة صفقة انضمام الأرجنتيني إنتسو فرنانديس من بنفيكا البرتغالي إلى تشلسي مقابل 106 مليون جنيه استرليني، وفقا للتقارير.



المصدر: فرانس برس