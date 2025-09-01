التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد عمشيت باتجاه جبيل بسبب حادث مروري

الرئيس عون عرض مع السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الأوضاع العامة في البلاد وموضوع التجديد لقوات "اليونيفيل" وأبلغه ماغرو أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سيزور لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة بتكليف من الرئيس إيمانويل ماكرون لمتابعة التطورات

