دوناروما ينتقل رسمياً إلى مانشستر سيتي

حُسِم انتقال الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما إلى مانشستر سيتي الإنكليزي بعدما وافق الأخير على دفع 35 مليون يورو (41 مليون دولار) لباريس سان جرمان الفرنسي.



وسعى سان جرمان للتوصل إلى حل مع سيتي من أجل التخلص من عبء راتب دوناروما وتجنب رحيل الأخير عنه من دون مقابل بعد أشهر معدودة.



ووصل مشوار دوناروما مع سان جرمان إلى نهايته لأن المدرب الإسباني لنادي العاصمة لويس إنريكي يبحث "عن نوعية مختلفة من الحراس".



وعَبَّر دوناروما عن احباطه بعد قرار استبعاده عن الفريق، قائلا عبر حسابه على إنستغرام "شخص ما قرر أنني لم أعد أستطيع أن أكون جزءا من المجموعة ولا المساهمة في نجاحات الفريق. أنا محبط وحزين".



وتعاقد سان جرمان مع الحارس لوكا شوفالييه قادما من ليل ليكون بديلا للإيطالي الذي توجه إلى زملائه في سان جرمان بالقول إنهم "عائلتي الثانية"، قبل أن يشكرهم "على كل معركة، كل ضحكة وكل لحظة مشتركة".



المصدر: فرانس برس