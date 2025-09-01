السيدة الأولى نعمت عون: نمط حياتي تغيّر فالمسؤولية أصبحت كبيرة في ظل تأمّل الشعب بالعهد فأصبحت مسؤولية وطن

يديعوت أحرونوت: نتنياهو قال إنه لا داعي للتصويت على صفقة جزئية لأنه لم يكن مدرجا على جدول أعمال الاجتماع

الجزيرة عن مصادر في مستشفيات غزة: 17 شهيدًا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم