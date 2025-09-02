المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها

بعد قرار الترويكا الأوروبية بشأن اعادة فرض العقوبات على إيران، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أنّه ينبغي على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها بصدق ومسؤولية.