الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها
آخر الأخبار
2025-09-02 | 07:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها
0
min
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها
بعد قرار الترويكا الأوروبية بشأن اعادة فرض العقوبات على إيران، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أنّه ينبغي على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها بصدق ومسؤولية.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أخبار دولية
الترويكا الأوروبية
العقوبات
إيران
اسماعيل بقائي
التالي
وزارة الأشغال تطلق خطة شاملة لتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار
شي يؤكد للرئيس الإيراني معارضة الصين إستخدام القوة لحل الخلافات
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:25
الحوثيون استهدفوا سفينة على صلة بإسرائيل
أخبار دولية
11:25
الحوثيون استهدفوا سفينة على صلة بإسرائيل
0
أخبار دولية
11:14
هجوم في مرسيليا جنوب فرنسا
أخبار دولية
11:14
هجوم في مرسيليا جنوب فرنسا
0
أخبار لبنان
11:09
بعد تقرير الـLBCI... العمل على فتح المجرى لصيادي العريضة
أخبار لبنان
11:09
بعد تقرير الـLBCI... العمل على فتح المجرى لصيادي العريضة
0
آخر الأخبار
10:59
جماعة الحوثي اليمنية تقول إنها استهدفت سفينة في شمال البحر الأحمر
آخر الأخبار
10:59
جماعة الحوثي اليمنية تقول إنها استهدفت سفينة في شمال البحر الأحمر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:25
الحوثيون استهدفوا سفينة على صلة بإسرائيل
أخبار دولية
11:25
الحوثيون استهدفوا سفينة على صلة بإسرائيل
0
أخبار دولية
11:14
هجوم في مرسيليا جنوب فرنسا
أخبار دولية
11:14
هجوم في مرسيليا جنوب فرنسا
0
أخبار لبنان
11:09
بعد تقرير الـLBCI... العمل على فتح المجرى لصيادي العريضة
أخبار لبنان
11:09
بعد تقرير الـLBCI... العمل على فتح المجرى لصيادي العريضة
0
آخر الأخبار
10:59
جماعة الحوثي اليمنية تقول إنها استهدفت سفينة في شمال البحر الأحمر
آخر الأخبار
10:59
جماعة الحوثي اليمنية تقول إنها استهدفت سفينة في شمال البحر الأحمر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-08-28
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
أمن وقضاء
2025-08-28
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
0
أمن وقضاء
2025-08-20
تعميم صورة المفقودة سلمى محمد بابلي...
أمن وقضاء
2025-08-20
تعميم صورة المفقودة سلمى محمد بابلي...
0
آخر الأخبار
2025-05-04
فوز لائحة "الأمل والعمل" برئاسة بشير الياس بكامل اعضائها مقابل خسارة اللائحة المقابلة برئاسة هادي الحشاش في انتخابات بلدية ميفوق القطارة
آخر الأخبار
2025-05-04
فوز لائحة "الأمل والعمل" برئاسة بشير الياس بكامل اعضائها مقابل خسارة اللائحة المقابلة برئاسة هادي الحشاش في انتخابات بلدية ميفوق القطارة
0
أخبار لبنان
07:52
سلام بحث ونائب رئيس مجلس النواب في تعزيز التعاون وتسلم من النائب الحوت خارطة طريق للنهوض الإنمائي في بيروت
أخبار لبنان
07:52
سلام بحث ونائب رئيس مجلس النواب في تعزيز التعاون وتسلم من النائب الحوت خارطة طريق للنهوض الإنمائي في بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:50
قرارُ استدعاء حوالى 70 ألف جندي احتياطيّ يدخلُ حيز التنفيذ
أخبار دولية
07:50
قرارُ استدعاء حوالى 70 ألف جندي احتياطيّ يدخلُ حيز التنفيذ
0
آخر الأخبار
07:43
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها
آخر الأخبار
07:43
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها
0
أخبار لبنان
07:40
الراعي: الرجاء هو أن تظل مدارِسنا منارة في زمنِ الضباب
أخبار لبنان
07:40
الراعي: الرجاء هو أن تظل مدارِسنا منارة في زمنِ الضباب
0
أخبار لبنان
07:19
مخزومي: لمد اليد الى المجلس البلديّ في بيروت
أخبار لبنان
07:19
مخزومي: لمد اليد الى المجلس البلديّ في بيروت
0
آخر الأخبار
00:51
بوتين لنظيره الصيني: "كنا سويا على الدوام ونحن سويا الآن"
آخر الأخبار
00:51
بوتين لنظيره الصيني: "كنا سويا على الدوام ونحن سويا الآن"
0
أخبار دولية
13:34
صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة
أخبار دولية
13:34
صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
01:52
مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح
اقتصاد
01:52
مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح
2
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
04:04
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
أخبار دولية
04:04
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
4
أخبار لبنان
12:04
وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات
أخبار لبنان
12:04
وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات
5
أمن وقضاء
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
أمن وقضاء
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
6
اقتصاد
03:28
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
اقتصاد
03:28
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
7
أمن وقضاء
06:57
ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود
أمن وقضاء
06:57
ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود
8
خبر عاجل
06:57
معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين
خبر عاجل
06:57
معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More