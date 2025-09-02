وزارة الأشغال تطلق خطة شاملة لتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار

أعطى وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني توجيهاته إلى المباشرة الفورية بتنفيذ أعمال تنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية وتعزيلها، للحد من المخاطر التي قد تنتج عن غزارة المتساقطات والتقلبات المناخية.



وشدّد، خلال اجتماع موسع مع الفرق الفنية والمتعهدين، على أهمية صيانة قنوات التصريف المكشوفة والمغلقة وتعزيلها، وإزالة الأتربة والمخلفات، إلى جانب تنظيف الريغارات والعبارات المخصّصة لعبور المياه تحت الطرقات، لضمان جهوزية البنية التحتية في مواجهة أي طارئ.



ودعا إلى "متابعة شاملة لمجاري السيول والأنفاق والتأكد من انسياب المياه فيها بصورة طبيعية، ومنع أي عوائق من شأنها التسبب بفيضانات أو تجمعات".



وأوضح رسامني أنّ الأشغال ستطال عددًا من المواقع الأساسية في مختلف المناطق اللبنانية، أوتوستراد خلدة – الأولي – صور – الناقورة مع الطريق القديم، الزهراني – النبطية – مرجعيون – مرج الزهور، الضاحية الشمالية وصولًا إلى كازينو لبنان، شكا – الكورة – بشري – زغرتا – طرابلس، الحازمية – شتورا – المصنع، المصنع – راشيا – مرج الزهور، فضلًا عن الضاحية الجنوبية ومناطق أخرى.



وكشف رسامني إطلاق حملة توعوية موازية للتحذير من مخاطر رمي النفايات في المجاري المائية.