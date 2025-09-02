الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أردوغان: أتوقع من أميركا أن تطالب إسرائيل "بوقف" وحشيتها ومجازرها

آخر الأخبار
2025-09-02 | 07:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أردوغان: أتوقع من أميركا أن تطالب إسرائيل &quot;بوقف&quot; وحشيتها ومجازرها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أردوغان: أتوقع من أميركا أن تطالب إسرائيل "بوقف" وحشيتها ومجازرها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

أتوقع

أميركا

تطالب

إسرائيل

"بوقف"

وحشيتها

ومجازرها

LBCI التالي
أردوغان: وجوب الولايات المتحدة مراجعة قرارها إلغاء تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين
إعلام رسمي: الرئيس الصيني يبلغ نظيره الإيراني بأن بلاده تحترم حق طهران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:25

الحوثيون استهدفوا سفينة على صلة بإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
11:14

هجوم في مرسيليا جنوب فرنسا

LBCI
أخبار لبنان
11:09

بعد تقرير الـLBCI... العمل على فتح المجرى لصيادي العريضة

LBCI
آخر الأخبار
10:59

جماعة الحوثي اليمنية تقول إنها استهدفت سفينة في شمال البحر الأحمر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:25

الحوثيون استهدفوا سفينة على صلة بإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
11:14

هجوم في مرسيليا جنوب فرنسا

LBCI
أخبار لبنان
11:09

بعد تقرير الـLBCI... العمل على فتح المجرى لصيادي العريضة

LBCI
آخر الأخبار
10:59

جماعة الحوثي اليمنية تقول إنها استهدفت سفينة في شمال البحر الأحمر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-08-28

بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-20

تعميم صورة المفقودة سلمى محمد بابلي...

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-04

فوز لائحة "الأمل والعمل" برئاسة بشير الياس بكامل اعضائها مقابل خسارة اللائحة المقابلة برئاسة هادي الحشاش في انتخابات بلدية ميفوق القطارة

LBCI
أخبار لبنان
07:52

سلام بحث ونائب رئيس مجلس النواب في تعزيز التعاون وتسلم من النائب الحوت خارطة طريق للنهوض الإنمائي في بيروت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:50

قرارُ استدعاء حوالى 70 ألف جندي احتياطيّ يدخلُ حيز التنفيذ

LBCI
آخر الأخبار
07:43

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها

LBCI
أخبار لبنان
07:40

الراعي: الرجاء هو أن تظل مدارِسنا منارة في زمنِ الضباب

LBCI
أخبار لبنان
07:19

مخزومي: لمد اليد الى المجلس البلديّ في بيروت

LBCI
آخر الأخبار
00:51

بوتين لنظيره الصيني: "كنا سويا على الدوام ونحن سويا الآن"

LBCI
أخبار دولية
13:34

صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
01:52

مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح

LBCI
اقتصاد
02:13

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
04:04

بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت

LBCI
أخبار لبنان
12:04

وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات

LBCI
أمن وقضاء
10:09

توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..

LBCI
اقتصاد
03:28

الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا

LBCI
أمن وقضاء
06:57

ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود

LBCI
خبر عاجل
06:57

معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More