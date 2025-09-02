أردوغان: وجوب الولايات المتحدة مراجعة قرارها إلغاء تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين

شدد الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان على وجوب الولايات المتحدة مراجعة قرارها إلغاء تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين ومنعهم من حضور اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.



وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها لن تسمح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتوجه إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يعترف عدد من حلفاء الولايات المتحدة بفلسطين دولة.