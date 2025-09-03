الأخبار
قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان: هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية
آخر الأخبار
2025-09-03 | 01:31
قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان: هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية
03:54
الزميلة آمال شحادة: قوة إسرائيلية أطلقت على نفسها اسم "اوريا" تشارك في حرب غزة شُكّلت بمبادرة مستقلة معظمها من المستوطنين الذين جُنّدوا للإحتياط من خلال شركات مقاولة وهدفها تسوية غزة بالارض
آخر الأخبار
03:49
النائب محمد خواجة للـLBCI: لا نقبل بأن يتعرّض أحد لليونيفيل وإسرائيل لا تريد شاهدًا يكشف جرائمها في الجنوب اللبنانيّ
آخر الأخبار
03:40
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة عمشيت - جبيل
أمن وقضاء
03:40
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة حولا أثناء قيام عدد من المواطنين بنقل أثاث منازلهم في المنطقة ولا اصابات
آخر الأخبار
03:54
الزميلة آمال شحادة: قوة إسرائيلية أطلقت على نفسها اسم "اوريا" تشارك في حرب غزة شُكّلت بمبادرة مستقلة معظمها من المستوطنين الذين جُنّدوا للإحتياط من خلال شركات مقاولة وهدفها تسوية غزة بالارض
آخر الأخبار
03:49
النائب محمد خواجة للـLBCI: لا نقبل بأن يتعرّض أحد لليونيفيل وإسرائيل لا تريد شاهدًا يكشف جرائمها في الجنوب اللبنانيّ
آخر الأخبار
03:40
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة حولا أثناء قيام عدد من المواطنين بنقل أثاث منازلهم في المنطقة ولا اصابات
آخر الأخبار
03:36
وزير الصناعة ووزير المالية عرضا المعوّقات التي يواجهها الصناعيون
أخبار لبنان
2025-07-15
النائب جورج عدوان: أذكّر أنه في جلسة إعطاء الثقة للحكومة قلتُ لدولتكم إنه إذا في الاجتماع الحكومي الأول لم تُوضع رزنامة زمنية لفرض سلطة الدولة ولمّ السلاح فعَبثًا نحاول أن نتحدث عن إصلاح وعلاقات دولية ومضت الشهور ولم يتغيّر شيء
النائب جورج عدوان: أذكّر أنه في جلسة إعطاء الثقة للحكومة قلتُ لدولتكم إنه إذا في الاجتماع الحكومي الأول لم تُوضع رزنامة زمنية لفرض سلطة الدولة ولمّ السلاح فعَبثًا نحاول أن نتحدث عن إصلاح وعلاقات دولية ومضت الشهور ولم يتغيّر شيء
03:16
وزير الدفاع وصل والوفد المرافق إلى معبر العبودية
أخبار لبنان
2025-06-23
مخزومي: تواصلت مع صدي ونتوقع عودة المياه إلى مناطق بيروت في أسرع وقت
أخبار لبنان
2025-07-13
"وقّعي وتنازلي بتصيري آدميّة"... نادين الراسي تفضح ما تعرّضت له في معركة الحضانة (فيديو)
فنّ
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
أخبار دولية
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
أخبار دولية
13:25
رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرد على التوقيف الآسيوي الذي طاله
رياضة
13:21
في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة
أخبار لبنان
13:20
200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات
أخبار لبنان
13:17
مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..
تقارير نشرة الاخبار
13:10
جلسة مناقشة خطة الجيش قائمة حتى إشعار آخر
تقارير نشرة الاخبار
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
أمن وقضاء
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
اسرار
06:57
ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود
أمن وقضاء
06:57
معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين
خبر عاجل
05:12
أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل
أمن وقضاء
06:18
الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان هذا العام
أخبار لبنان
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
أخبار دولية
08:49
صدور القرار الظنيّ بجريمة قتل خليل خليل في محلة فاريا
أخبار لبنان
