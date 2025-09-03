طقس صيفيّ ورطب يؤثر على لبنان...

يؤثر طقس صيفيّ معتاد لمثل هذه الفترة من العام ورطب على لبنان مع استقرار في درجات الحرارة.

وتبقى نسبة الرطوبة عالية مع تشكل سحب اجمالًا خفيفة وضباب على الجبال.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

-الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر

-الجو : مشمس الى غائم جزئياً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية تنشط قليلاً شمالا وعلى الجبال وشرق البلاد بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحيّ: ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلاً

- حال البحر : متوسط ارتفاع الموج ٨٠ (يرتفع شمالا)سم وحرارة سطح المياه ٣٠

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس:

صيفي معتاد مشمس الى غائم جزئيا ويتشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا شمالا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

الجمعة:

صيفي معتاد مشمس الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب. والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا شمالا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س