رئيس الجمهورية اطّلع من وزير الطاقة والمياه على أوضاع قطاع الكهرباء وخطة تحسين الإنتاجية وبحثا مسار تشكيل الهيئة الناظمة

"الوكالة الوطنية للاعلام": دوي الانفجار الذي سمع بعد منتصف الليلة الماضية في منطقة بنت جبيل تبيّن انه ناجم عن توغل قوة عسكرية معادية في اتجاه سفح جبل الباط عند الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون حيث عمدت الى نسف منزل في المنطقة على بعد مئات الأمتار من موقع