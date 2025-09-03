الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تلفزيون سوريا: إنفجار سيارة مفخخة قرب مدخل حي المزة في العاصمة السورية ولا أنباء عن إصابات
آخر الأخبار
2025-09-03 | 15:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تلفزيون سوريا: إنفجار سيارة مفخخة قرب مدخل حي المزة في العاصمة السورية ولا أنباء عن إصابات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
سوريا:
إنفجار
سيارة
مفخخة
المزة
العاصمة
السورية
أنباء
إصابات
التالي
النائب محمد خواجة للـLBCI: إذا اقتصرت الجلسة الحكومية كلها على مناقشة خطة الحصر فسنقاطعها وإذا ما أتت ضمن جدول أعمال فسنحضر الجلسة
هجوم روسيّ جويّ على أوكرانيا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:48
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان هذا المساء أدت إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح: سبعة لبنانيين بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة سوريين
آخر الأخبار
16:48
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان هذا المساء أدت إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح: سبعة لبنانيين بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة سوريين
0
آخر الأخبار
16:47
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسيرة فوق قعقعية الصنوبر والجوار وفوق تفاحتا على علو مخفوض
آخر الأخبار
16:47
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسيرة فوق قعقعية الصنوبر والجوار وفوق تفاحتا على علو مخفوض
0
أخبار دولية
16:41
إسرائيل تعلن إعتراض صاروخين أطلقا من اليمن
أخبار دولية
16:41
إسرائيل تعلن إعتراض صاروخين أطلقا من اليمن
0
أخبار دولية
16:39
15 قتيلًا على الأقل إثر خروج عربة ترام عن مسارها في البرتغال
أخبار دولية
16:39
15 قتيلًا على الأقل إثر خروج عربة ترام عن مسارها في البرتغال
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:48
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان هذا المساء أدت إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح: سبعة لبنانيين بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة سوريين
آخر الأخبار
16:48
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان هذا المساء أدت إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح: سبعة لبنانيين بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة سوريين
0
آخر الأخبار
16:47
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسيرة فوق قعقعية الصنوبر والجوار وفوق تفاحتا على علو مخفوض
آخر الأخبار
16:47
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسيرة فوق قعقعية الصنوبر والجوار وفوق تفاحتا على علو مخفوض
0
آخر الأخبار
15:59
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: حماس ستدرك قريبًا أن عليها الإختيار بين قبول شروطنا أو أن تصبح غزة مثل رفح وبيت حانون وشروطنا تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى ونزع السلاح
آخر الأخبار
15:59
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: حماس ستدرك قريبًا أن عليها الإختيار بين قبول شروطنا أو أن تصبح غزة مثل رفح وبيت حانون وشروطنا تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى ونزع السلاح
0
منوعات
15:59
"بالغة الأهمية"... العثور على براءات اختراع لألفريد نوبل داخل منزل زوجين سويديين
منوعات
15:59
"بالغة الأهمية"... العثور على براءات اختراع لألفريد نوبل داخل منزل زوجين سويديين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-05-10
33 قتيلا في هجمات للدعم السريع في غرب ووسط السودان
أخبار دولية
2025-05-10
33 قتيلا في هجمات للدعم السريع في غرب ووسط السودان
0
خبر عاجل
2025-07-11
تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيًا عامًا ماليًا
خبر عاجل
2025-07-11
تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيًا عامًا ماليًا
0
اسرار
2025-05-02
أسرار الصحف المحلية ٣-٥-٢٠٢٥
اسرار
2025-05-02
أسرار الصحف المحلية ٣-٥-٢٠٢٥
0
آخر الأخبار
23:57
الجزيرة: القوات الإسرائيلية تنسف مباني سكنية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
آخر الأخبار
23:57
الجزيرة: القوات الإسرائيلية تنسف مباني سكنية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:45
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
أمن وقضاء
15:45
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
0
أخبار دولية
13:54
ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب
أخبار دولية
13:54
ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج
تقارير نشرة الاخبار
13:51
معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال
0
أخبار دولية
13:16
نتنياهو يهدد بخطة جديدة لغزة وسط تصاعد الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي
أخبار دولية
13:16
نتنياهو يهدد بخطة جديدة لغزة وسط تصاعد الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
كيف تقيّم اليونيفيل الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بالأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:05
كيف تقيّم اليونيفيل الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بالأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
2
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
3
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
4
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
5
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
6
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
7
أخبار لبنان
04:11
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
أخبار لبنان
04:11
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
8
أخبار لبنان
02:24
جولة لوفد وزاري وأمني على المعابر الحدودية الشمالية
أخبار لبنان
02:24
جولة لوفد وزاري وأمني على المعابر الحدودية الشمالية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More