الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الخارجية الصينية: شي جينبينغ سيجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي أثناء زيارته بكين

آخر الأخبار
2025-09-04 | 03:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الخارجية الصينية: شي جينبينغ سيجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي أثناء زيارته بكين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الخارجية الصينية: شي جينبينغ سيجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي أثناء زيارته بكين

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الصينية:

جينبينغ

سيجري

محادثات

الزعيم

الكوري

الشمالي

أثناء

زيارته

LBCI التالي
وسائل إعلام إسرائيلية: مسيرة احتجاجية لعشرات الطلاب وسط إسرائيل للمطالبة بإعادة الأسرى بصفقة شاملة وفورية
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في كروم الأرز - جزين ما بين الساعة 11.30 والساعة 13.00
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:25

السفير الأسترالي غادر طهران... إيران تعلن تخفيض مستوى العلاقات الثنائية مع أستراليا

LBCI
أخبار لبنان
07:21

الراعي عن حزب الله: آمل ان يصلوا غدا الى تفاهم وان لا يكون هناك نقطة خلاف

LBCI
أخبار دولية
07:20

حصيلة رسمية جديدة... أكثر من 2200 قتيل جراء الزلزال في أفغانستان

LBCI
فنّ
07:16

بعد مرور 80 عامًا على سرقتها... الأرجنتين تستعيد لوحة الكونتيسة كولوني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:16

بعد مرور 80 عامًا على سرقتها... الأرجنتين تستعيد لوحة الكونتيسة كولوني

LBCI
آخر الأخبار
07:09

وكالة نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: السفير الأسترالي غادر البلاد

LBCI
آخر الأخبار
07:09

وكالة نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران تخفض مستوى العلاقات الثنائية مع أستراليا

LBCI
آخر الأخبار
06:31

إعلام رسمي: الرئيس الصيني يعقد مباحثات مع الزعيم الكوري الشمالي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:31

إعلام رسمي: الرئيس الصيني يعقد مباحثات مع الزعيم الكوري الشمالي

LBCI
أخبار دولية
23:56

تونس تندد بـ"قتل غير مبرر" لتونسي في مرسيليا بعد تنفيذه هجوما بسكين

LBCI
رياضة
05:35

فيفا يطلق عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026

LBCI
أخبار دولية
00:07

موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

كاميرا الـLBCI تجول في الأنصارية بعد استهداف اسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
05:16

وزير العمل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة العدو؟

LBCI
أمن وقضاء
15:45

12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...

LBCI
أخبار دولية
13:54

ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال

LBCI
أخبار دولية
13:16

نتنياهو يهدد بخطة جديدة لغزة وسط تصاعد الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:19

توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
09:32

أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
02:55

توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة

LBCI
اقتصاد
08:25

جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه

LBCI
حال الطقس
00:27

مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
09:06

أدرعي: هاجمنا موقعًا يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:43

للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير

LBCI
خبر عاجل
15:39

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More