الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وسائل إعلام إسرائيلية: مسيرة احتجاجية لعشرات الطلاب وسط إسرائيل للمطالبة بإعادة الأسرى بصفقة شاملة وفورية
آخر الأخبار
2025-09-04 | 04:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وسائل إعلام إسرائيلية: مسيرة احتجاجية لعشرات الطلاب وسط إسرائيل للمطالبة بإعادة الأسرى بصفقة شاملة وفورية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
إعلام
إسرائيلية:
مسيرة
احتجاجية
لعشرات
الطلاب
إسرائيل
للمطالبة
بإعادة
الأسرى
بصفقة
شاملة
وفورية
التالي
"قمر الدم"... هذا ما يترقبه عشاق الفلك خلال خسوف كلي الأحد
الخارجية الصينية: شي جينبينغ سيجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي أثناء زيارته بكين
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:25
السفير الأسترالي غادر طهران... إيران تعلن تخفيض مستوى العلاقات الثنائية مع أستراليا
أخبار دولية
07:25
السفير الأسترالي غادر طهران... إيران تعلن تخفيض مستوى العلاقات الثنائية مع أستراليا
0
أخبار لبنان
07:21
الراعي عن حزب الله: آمل ان يصلوا غدا الى تفاهم وان لا يكون هناك نقطة خلاف
أخبار لبنان
07:21
الراعي عن حزب الله: آمل ان يصلوا غدا الى تفاهم وان لا يكون هناك نقطة خلاف
0
أخبار دولية
07:20
حصيلة رسمية جديدة... أكثر من 2200 قتيل جراء الزلزال في أفغانستان
أخبار دولية
07:20
حصيلة رسمية جديدة... أكثر من 2200 قتيل جراء الزلزال في أفغانستان
0
فنّ
07:16
بعد مرور 80 عامًا على سرقتها... الأرجنتين تستعيد لوحة الكونتيسة كولوني
فنّ
07:16
بعد مرور 80 عامًا على سرقتها... الأرجنتين تستعيد لوحة الكونتيسة كولوني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
07:16
بعد مرور 80 عامًا على سرقتها... الأرجنتين تستعيد لوحة الكونتيسة كولوني
فنّ
07:16
بعد مرور 80 عامًا على سرقتها... الأرجنتين تستعيد لوحة الكونتيسة كولوني
0
آخر الأخبار
07:09
وكالة نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: السفير الأسترالي غادر البلاد
آخر الأخبار
07:09
وكالة نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: السفير الأسترالي غادر البلاد
0
آخر الأخبار
07:09
وكالة نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران تخفض مستوى العلاقات الثنائية مع أستراليا
آخر الأخبار
07:09
وكالة نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران تخفض مستوى العلاقات الثنائية مع أستراليا
0
آخر الأخبار
06:31
إعلام رسمي: الرئيس الصيني يعقد مباحثات مع الزعيم الكوري الشمالي
آخر الأخبار
06:31
إعلام رسمي: الرئيس الصيني يعقد مباحثات مع الزعيم الكوري الشمالي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:31
إعلام رسمي: الرئيس الصيني يعقد مباحثات مع الزعيم الكوري الشمالي
آخر الأخبار
06:31
إعلام رسمي: الرئيس الصيني يعقد مباحثات مع الزعيم الكوري الشمالي
0
أخبار دولية
23:56
تونس تندد بـ"قتل غير مبرر" لتونسي في مرسيليا بعد تنفيذه هجوما بسكين
أخبار دولية
23:56
تونس تندد بـ"قتل غير مبرر" لتونسي في مرسيليا بعد تنفيذه هجوما بسكين
0
رياضة
05:35
فيفا يطلق عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026
رياضة
05:35
فيفا يطلق عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026
0
أخبار دولية
00:07
موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"
أخبار دولية
00:07
موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
كاميرا الـLBCI تجول في الأنصارية بعد استهداف اسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
06:38
كاميرا الـLBCI تجول في الأنصارية بعد استهداف اسرائيلي
0
أخبار لبنان
05:16
وزير العمل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة العدو؟
أخبار لبنان
05:16
وزير العمل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة العدو؟
0
أمن وقضاء
15:45
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
أمن وقضاء
15:45
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
0
أخبار دولية
13:54
ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب
أخبار دولية
13:54
ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج
تقارير نشرة الاخبار
13:51
معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال
0
أخبار دولية
13:16
نتنياهو يهدد بخطة جديدة لغزة وسط تصاعد الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي
أخبار دولية
13:16
نتنياهو يهدد بخطة جديدة لغزة وسط تصاعد الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
2
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
3
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
4
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
5
حال الطقس
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
حال الطقس
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
6
أخبار لبنان
09:06
أدرعي: هاجمنا موقعًا يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان
أخبار لبنان
09:06
أدرعي: هاجمنا موقعًا يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان
7
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
8
خبر عاجل
15:39
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين
خبر عاجل
15:39
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More