المرصد السوري: استـهداف سيارة على طريق مطار حلب الدولي

الجيش الإسرائيلي: صاروخ أطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة خارج إسرائيل

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان هذا المساء أدت إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح: سبعة لبنانيين بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة سوريين