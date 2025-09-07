إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و8 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في منطقة نتيفوت والمستوطنات القريبة من قطاع غزة

واللا عن مصادر بالجيش الإسرائيلي: الجيش يعتزم مهاجمة مزيد من الأبراج في مدينة غزة والأمر لن يتوقف