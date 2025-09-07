0min

الجيش: فرق الهندسة حضرت إلى موقع العثور على الصاروخ الإسرائيلي غير المنفجر عند أبو حسن عليق في يحمر الشقيف أثناء عمليات الحفر لإعادة الإعمار حيث باشرت أعمالها الفنية لتفكيكه تمهيدًا لنقله وتفجيره في حقل مرجعيون - القليعة حفاظًا على سلامة الأهالي والممتلكات



