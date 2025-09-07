وصول أورتاغوس إلى مطار بيروت

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 11:00 والساعة 18:00 في حقل عيون السيمان - كسروان

الجيش: فرق الهندسة حضرت إلى موقع العثور على الصاروخ الإسرائيلي غير المنفجر عند أبو حسن عليق في يحمر الشقيف أثناء عمليات الحفر لإعادة الإعمار حيث باشرت أعمالها الفنية لتفكيكه تمهيدًا لنقله وتفجيره في حقل مرجعيون - القليعة