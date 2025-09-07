الأخبار
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
جعجع: نلتقي اليوم لنقول لكم بأننا كنا بالفعل على قدر التحدي وواجهنا ما لم يواجهه أحد وواجهنا ببسالة ولم نحد يوما عن خط السيادة وعن خط قناعاتنا كلها
آخر الأخبار
2025-09-07 | 12:22
جعجع: نلتقي اليوم لنقول لكم بأننا كنا بالفعل على قدر التحدي وواجهنا ما لم يواجهه أحد وواجهنا ببسالة ولم نحد يوما عن خط السيادة وعن خط قناعاتنا كلها
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في منطقة نتيفوت والمستوطنات القريبة من قطاع غزة
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و8 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
أخبار دولية
14:31
إعلام إسرائيلي: وزير الدفاع سيقابل وزير الخارجية السوري هذا الأسبوع
أخبار دولية
14:31
إعلام إسرائيلي: وزير الدفاع سيقابل وزير الخارجية السوري هذا الأسبوع
آخر الأخبار
14:30
ترامب: حذرت حماس من عواقب عدم قبول اتفاق وهذا تحذيري الأخير
آخر الأخبار
14:30
ترامب: حذرت حماس من عواقب عدم قبول اتفاق وهذا تحذيري الأخير
فنّ
14:25
نانسي عجرم مع زوجها وابنتها: "العائلة مكاني المفضل" (صور)
فنّ
14:25
نانسي عجرم مع زوجها وابنتها: "العائلة مكاني المفضل" (صور)
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
0
آخر الأخبار
14:30
ترامب: حذرت حماس من عواقب عدم قبول اتفاق وهذا تحذيري الأخير
آخر الأخبار
14:30
ترامب: حذرت حماس من عواقب عدم قبول اتفاق وهذا تحذيري الأخير
فنّ
14:25
نانسي عجرم مع زوجها وابنتها: "العائلة مكاني المفضل" (صور)
فنّ
14:25
نانسي عجرم مع زوجها وابنتها: "العائلة مكاني المفضل" (صور)
فنّ
14:09
بعدما شوهد مع زوجته السابقة... جنيفر لوبيز في نزهة مع ابن طليقها الشهير (صور)
فنّ
14:09
بعدما شوهد مع زوجته السابقة... جنيفر لوبيز في نزهة مع ابن طليقها الشهير (صور)
آخر الأخبار
12:55
جعجع: لبنان الجديد على طريق التكوين ولحسن الصدف سوريا جديدة بدأت تتكون ونأمل مع الانطلاقة طوي صفحة النزاع التاريخي بين البلدين ولا مجال بعد اليوم لأي وصاية أو تدخل
آخر الأخبار
12:55
جعجع: لبنان الجديد على طريق التكوين ولحسن الصدف سوريا جديدة بدأت تتكون ونأمل مع الانطلاقة طوي صفحة النزاع التاريخي بين البلدين ولا مجال بعد اليوم لأي وصاية أو تدخل
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-06
نيكوتين... بلا تدخين
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-06
نيكوتين... بلا تدخين
آخر الأخبار
2025-04-07
الشرع يعين عبد القادر الحصرية حاكمًا لمصرف سوريا المركزي
آخر الأخبار
2025-04-07
الشرع يعين عبد القادر الحصرية حاكمًا لمصرف سوريا المركزي
أخبار لبنان
2025-07-14
كرامي تفقدت مركزي امتحانات في قضاء بعلبك: نسير نحو التعافي
أخبار لبنان
2025-07-14
كرامي تفقدت مركزي امتحانات في قضاء بعلبك: نسير نحو التعافي
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-10
وثائق سرية تكشف مشاريع إيرانية لإعادة إعمار سوريا
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-10
وثائق سرية تكشف مشاريع إيرانية لإعادة إعمار سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
أخبار لبنان
14:22
خسوف كلي يوحّد العالم تحت قبة السماء...
أخبار لبنان
14:22
خسوف كلي يوحّد العالم تحت قبة السماء...
رياضة
14:18
روجيه فغالي يحسم رالي لبنان الدولي بالإمتار الأخيرة امام ناصر العطية
رياضة
14:18
روجيه فغالي يحسم رالي لبنان الدولي بالإمتار الأخيرة امام ناصر العطية
تقارير نشرة الاخبار
14:16
سباق Yalla Nerkod في جبيل… الرياضة رسالة أمل وتربية لمستقبل أفضل
تقارير نشرة الاخبار
14:16
سباق Yalla Nerkod في جبيل… الرياضة رسالة أمل وتربية لمستقبل أفضل
تقارير نشرة الاخبار
14:15
سباق المدينة: بيروت تركض بقلب واحد!
تقارير نشرة الاخبار
14:15
سباق المدينة: بيروت تركض بقلب واحد!
تقارير نشرة الاخبار
14:11
كارلو أكوتيس قديس الشباب
تقارير نشرة الاخبار
14:11
كارلو أكوتيس قديس الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:55
السعودية في طليعة إعمار سوريا: من الدعم الإنساني إلى المشاريع الكبرى
تقارير نشرة الاخبار
13:55
السعودية في طليعة إعمار سوريا: من الدعم الإنساني إلى المشاريع الكبرى
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أحمد زيدان للـLBCI: على لبنان مبادلة الاشارات الايجابية التي أعطتها الدولة السورية عبر الإفراج عن المعتقلين
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أحمد زيدان للـLBCI: على لبنان مبادلة الاشارات الايجابية التي أعطتها الدولة السورية عبر الإفراج عن المعتقلين
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قداس شهداء المقاومة: حضور ديني وسياسي ووطني جامع
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قداس شهداء المق
أخبار لبنان
15:05
بالصور - عرس جماعي في بكركي
أخبار لبنان
15:05
بالصور - عرس جماعي في بكركي
أمن وقضاء
01:21
ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية
أمن وقضاء
01:21
ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية
أمن وقضاء
01:54
الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل
أمن وقضاء
01:54
الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل
حال الطقس
02:26
إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:26
إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس
أخبار لبنان
05:34
الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون
أخبار لبنان
05:34
الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون
خبر عاجل
10:38
تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني
خبر عاجل
10:38
تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
