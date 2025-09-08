الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 9 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-09-08 | 00:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 9 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
التحكم
المروري:
حوادث
الساعات
الـ24
الماضية
التالي
وزير الدفاع الإسرائيلي: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة وسترتجف أبراج الإرهاب
تانيا قسيس وطوني عيسى يستعيدان ذكريات التكريم في الموريكس دور
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:41
الداخلية التركية: توقيف مشتبه به عمره 16 عامًا بعد الهجوم على مركز الشرطة قرب إزمير
آخر الأخبار
03:41
الداخلية التركية: توقيف مشتبه به عمره 16 عامًا بعد الهجوم على مركز الشرطة قرب إزمير
0
آخر الأخبار
03:32
أسعد نكد للـLBCI: هناك ثقة بين كهرباء زحلة والناس وخارج مناطقنا هناك مشاكل في الجباية وهذه المشكلة عمرها 30 سنة ولم تتحسن يومًا
آخر الأخبار
03:32
أسعد نكد للـLBCI: هناك ثقة بين كهرباء زحلة والناس وخارج مناطقنا هناك مشاكل في الجباية وهذه المشكلة عمرها 30 سنة ولم تتحسن يومًا
0
فنّ
03:30
دانييلا رحمة تستعرض حملها للمرة الأولى: "حاسة بالحياة جواتي" (صور)
فنّ
03:30
دانييلا رحمة تستعرض حملها للمرة الأولى: "حاسة بالحياة جواتي" (صور)
0
آخر الأخبار
03:27
القناة 12 الإسرائيلية: قوات كبيرة في طريقها إلى موقع إطلاق النار في القدس والحدث لا يزال مستمرًا
آخر الأخبار
03:27
القناة 12 الإسرائيلية: قوات كبيرة في طريقها إلى موقع إطلاق النار في القدس والحدث لا يزال مستمرًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:41
الداخلية التركية: توقيف مشتبه به عمره 16 عامًا بعد الهجوم على مركز الشرطة قرب إزمير
آخر الأخبار
03:41
الداخلية التركية: توقيف مشتبه به عمره 16 عامًا بعد الهجوم على مركز الشرطة قرب إزمير
0
آخر الأخبار
03:32
أسعد نكد للـLBCI: هناك ثقة بين كهرباء زحلة والناس وخارج مناطقنا هناك مشاكل في الجباية وهذه المشكلة عمرها 30 سنة ولم تتحسن يومًا
آخر الأخبار
03:32
أسعد نكد للـLBCI: هناك ثقة بين كهرباء زحلة والناس وخارج مناطقنا هناك مشاكل في الجباية وهذه المشكلة عمرها 30 سنة ولم تتحسن يومًا
0
فنّ
03:30
دانييلا رحمة تستعرض حملها للمرة الأولى: "حاسة بالحياة جواتي" (صور)
فنّ
03:30
دانييلا رحمة تستعرض حملها للمرة الأولى: "حاسة بالحياة جواتي" (صور)
0
آخر الأخبار
03:27
القناة 12 الإسرائيلية: قوات كبيرة في طريقها إلى موقع إطلاق النار في القدس والحدث لا يزال مستمرًا
آخر الأخبار
03:27
القناة 12 الإسرائيلية: قوات كبيرة في طريقها إلى موقع إطلاق النار في القدس والحدث لا يزال مستمرًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:26
رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان أسعد نكد للـLBCI: أخاف من عدم الاستمراريّة والحلّ من خلال هيئة ناظمة مسؤولة عن موضوع كهرباء زحلة
آخر الأخبار
03:26
رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان أسعد نكد للـLBCI: أخاف من عدم الاستمراريّة والحلّ من خلال هيئة ناظمة مسؤولة عن موضوع كهرباء زحلة
0
أخبار لبنان
2025-09-01
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
أخبار لبنان
2025-09-01
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
0
أمن وقضاء
2025-08-09
عصام توفيق عيتاني خرج من منزله في فردان ولم يعد...
أمن وقضاء
2025-08-09
عصام توفيق عيتاني خرج من منزله في فردان ولم يعد...
0
أخبار دولية
2025-04-02
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مقاتلين من حماس في مبنى تابع للأمم المتحدة بشمال قطاع غزة
أخبار دولية
2025-04-02
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مقاتلين من حماس في مبنى تابع للأمم المتحدة بشمال قطاع غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
0
أخبار لبنان
14:22
خسوف كلي يوحّد العالم تحت قبة السماء...
أخبار لبنان
14:22
خسوف كلي يوحّد العالم تحت قبة السماء...
0
رياضة
14:18
روجيه فغالي يحسم رالي لبنان الدولي بالإمتار الأخيرة امام ناصر العطية
رياضة
14:18
روجيه فغالي يحسم رالي لبنان الدولي بالإمتار الأخيرة امام ناصر العطية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
سباق Yalla Nerkod في جبيل… الرياضة رسالة أمل وتربية لمستقبل أفضل
تقارير نشرة الاخبار
14:16
سباق Yalla Nerkod في جبيل… الرياضة رسالة أمل وتربية لمستقبل أفضل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
سباق المدينة: بيروت تركض بقلب واحد!
تقارير نشرة الاخبار
14:15
سباق المدينة: بيروت تركض بقلب واحد!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
كارلو أكوتيس قديس الشباب
تقارير نشرة الاخبار
14:11
كارلو أكوتيس قديس الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
السعودية في طليعة إعمار سوريا: من الدعم الإنساني إلى المشاريع الكبرى
تقارير نشرة الاخبار
13:55
السعودية في طليعة إعمار سوريا: من الدعم الإنساني إلى المشاريع الكبرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أحمد زيدان للـLBCI: على لبنان مبادلة الاشارات الايجابية التي أعطتها الدولة السورية عبر الإفراج عن المعتقلين
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أحمد زيدان للـLBCI: على لبنان مبادلة الاشارات الايجابية التي أعطتها الدولة السورية عبر الإفراج عن المعتقلين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قداس شهداء المقاومة: حضور ديني وسياسي ووطني جامع
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قداس شهداء المقاومة: حضور ديني وسياسي ووطني جامع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
2
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
3
أخبار لبنان
05:34
الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون
أخبار لبنان
05:34
الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون
4
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
5
خبر عاجل
10:38
تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني
خبر عاجل
10:38
تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني
6
خبر عاجل
12:46
جعجع للشّيعة: "أوصي أبنائي أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وأن لا يميّزوا أنفسهم بأيّ تمييز خاصّ وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعًا خاصًّا يميّزهم عن غيرهم" هذا الكلام ليس لي ولا لأيّ أحد آخر منّا بل لسماحة الإمام محمّد مهدي شمس الدّين
خبر عاجل
12:46
جعجع للشّيعة: "أوصي أبنائي أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وأن لا يميّزوا أنفسهم بأيّ تمييز خاصّ وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعًا خاصًّا يميّزهم عن غيرهم" هذا الكلام ليس لي ولا لأيّ أحد آخر منّا بل لسماحة الإمام محمّد مهدي شمس الدّين
7
اسرار
23:49
أسرار الصحف 08-09-2025
اسرار
23:49
أسرار الصحف 08-09-2025
8
منوعات
07:20
طلبت من المضيفة "أن تصمت"... هذا ما حدث لراكبة على الطائرة (فيديو)
منوعات
07:20
طلبت من المضيفة "أن تصمت"... هذا ما حدث لراكبة على الطائرة (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More