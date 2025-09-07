تانيا قسيس وطوني عيسى يستعيدان ذكريات التكريم في الموريكس دور

تحدثت الفنانة اللبنانية تانيا قسيس عن محطات بارزة في مسيرتها مع جوائز الموريكس دور، مشيرة إلى أن أول جائزة نالتها عام 2015 شكّلت إنجازًا كبيرًا لها في بداياتها الفنية.

وقالت: "ما أجمل أن يتكرّم المرء في بلده".

وأضافت أن جائزة عام 2021 كانت مميزة لأنها جاءت في فترة صعبة تزامنت مع جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، حيث أطلقت حينها ألبومها "زمن" الذي يعكس الواقع والأوضاع الصعبة، موجهة شكرها للمهرجان الذي يبحث دائمًا عن الاختلاف في الوطن والفن.

من جهته، استعاد الممثل طوني عيسى ذكرى نيله أول جائزة في العام 2015 عن دوره في مسلسل "عشق النساء"، معبّرًا عن امتنانه للأخوين الحلو.

وقال: "الموريكس دور يعكس صورة لبنان الجميل، لبنان الذي يرفض الاستسلام ويصرّ على الاستمرار رغم كل التحديات."

وأضاف عيسى: "نحن شعب عظيم ولهذا تُوّج لبنان بلقب أفضل وطن عربي، والفضل يعود إلى اندفاع أبنائه. أنا فخور بكل فن لبناني وأغار على مصلحة كل اللبنانيين في مختلف المجالات، ويجب أن نفتخر بانتمائنا."