رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد للـLBCI: شركة كهرباء لبنان استردّت امتياز كهرباء زحلة عام 2018 وأبرمت عقد تشغيل معها

رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد للـLBCI: أخاف من عدم الاستمراريّة والحلّ من خلال هيئة ناظمة مسؤولة عن موضوع كهرباء زحلة

رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد للـLBCI: أخاف من عدم الاستمراريّة والحلّ من خلال هيئة ناظمة مسؤولة عن موضوع كهرباء زحلة

رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد للـLBCI: الكهرباء اليوم في زحلة تجعلك تشعر وكأنك في سويسرا وأتمنى أن يطبق هذا النموذج في كل لبنان