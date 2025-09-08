الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد للـLBCI: أخاف من عدم الاستمراريّة والحلّ من خلال هيئة ناظمة مسؤولة عن موضوع كهرباء زحلة

آخر الأخبار
2025-09-08 | 03:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد للـLBCI: أخاف من عدم الاستمراريّة والحلّ من خلال هيئة ناظمة مسؤولة عن موضوع كهرباء زحلة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد للـLBCI: أخاف من عدم الاستمراريّة والحلّ من خلال هيئة ناظمة مسؤولة عن موضوع كهرباء زحلة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

إدارة

كهرباء

للـLBCI:

الاستمراريّة

والحلّ

ناظمة

مسؤولة

موضوع

كهرباء

LBCI التالي
القناة 12 الإسرائيلية عن الإسعاف: إصابة نحو 15 شخصًا في إطلاق نار عند تقاطع راموت في القدس
رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد للـLBCI: شركة كهرباء لبنان استردّت امتياز كهرباء زحلة عام 2018 وأبرمت عقد تشغيل معها
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:17

كرامي أطلقت العمل ببرنامج التدخل التربوي لمعالجة الثغر في الكفايات التأسيسية للرياضيات واللغات لتعويض الفاقد التعليمي

LBCI
آخر الأخبار
07:59

وزير الطاقة الإسرائيلي: يجب أن نواجه الإرهاب بحزم ونطبق قانون طرد عائلات الإرهابيين لردع القتلة

LBCI
خبر عاجل
07:54

معلومات للـLBCI: لودريان يبدأ لقاءاته يوم الخميس ولمدة يومين ومن المفترض أن تقتصر اللقاءات على الرئاسات الثلاث كما سيلتقي قائد الجيش وعددًا من الشخصيات في قصر الصنوبر وسيجتمع بقائد القوة الفرنسية في اليونيفيل

LBCI
أمن وقضاء
07:44

قوى الامن: منع المرور داخل نفق الكوكودي – خلدة ليل غدٍ بسبب أعمال صيانة الإنارة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:59

وزير الطاقة الإسرائيلي: يجب أن نواجه الإرهاب بحزم ونطبق قانون طرد عائلات الإرهابيين لردع القتلة

LBCI
آخر الأخبار
07:35

مريضة في مستشفى رزق - الأشرفية بحاجة لدم من فئة O+ للتبرع الرجاء التواصل على الرقم 252588-03

LBCI
آخر الأخبار
07:12

تعيين فهد سالم سعيد دين الكعبي سفير الامارات لدى لبنان

LBCI
آخر الأخبار
07:06

إذاعة الجيش الإسرائيلي: 3 مسيرات أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل واخترقت الأجواء وتمكن الجيش من إعتراضها بنجاح

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-08-31

وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل المتحدث بإسم الجناح العسكري لحماس

LBCI
منوعات
2025-07-08

بيسان اسماعيل تعلن انفصالها عن محمود ماهر: "الدنية قسمة ونصيب" (صورة)

LBCI
أخبار دولية
2025-09-07

إعلان قداسة الطوباويين كارلو أكوتيس وبيار جورجيو فراساتي في الفاتيكان

LBCI
أخبار دولية
2025-06-16

اليوم الخامس من الحرب الايرانية-الاسرائيلية: تل أبيب تقصف طهران وواشنطن تدعو لإخلاء العاصمة الإيرانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:55

بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا

LBCI
أخبار دولية
06:48

إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا

LBCI
أخبار دولية
06:46

مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

بو صعب: لبنان​ اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله

LBCI
أخبار لبنان
05:38

جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار

LBCI
أخبار دولية
01:07

ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

طقوس غريبة خلف القمر الدموي

LBCI
أخبار لبنان
14:22

خسوف كلي يوحّد العالم تحت قبة السماء...

LBCI
رياضة
14:18

روجيه فغالي يحسم رالي لبنان الدولي بالإمتار الأخيرة امام ناصر العطية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:01

إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
05:54

بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...

LBCI
أخبار لبنان
06:21

أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
13:14

ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية

LBCI
أخبار لبنان
04:45

مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس

LBCI
خبر عاجل
12:41

جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار

LBCI
خبر عاجل
10:38

تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني

LBCI
خبر عاجل
12:46

جعجع للشّيعة: "أوصي أبنائي أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وأن لا يميّزوا أنفسهم بأيّ تمييز خاصّ وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعًا خاصًّا يميّزهم عن غيرهم" هذا الكلام ليس لي ولا لأيّ أحد آخر منّا بل لسماحة الإمام محمّد مهدي شمس الدّين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More