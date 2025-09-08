الرئيس عون هنأ القاضي في مجلس شورى الدولة كارل عيراني لفوزه بشهادة تقدير من الأمم المتحدة بالتعاون مع الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد بعد نيله جائزة مكافحة الفساد من وزارة الخارجية الأميركية كما منحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط تقديرًا لجهوده ودوره البارز في مجال مكافحة الفساد



