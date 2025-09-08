الأخبار
نتنياهو من موقع العملية: نقاتل على عدة جبهات وجهودنا مستمرة وسنطارد كل من ساهم في تنفيذ هذه العملية وسنتخذ إجراءات أكثر تشددًا

2025-09-08 | 05:24
نتنياهو من موقع العملية: نقاتل على عدة جبهات وجهودنا مستمرة وسنطارد كل من ساهم في تنفيذ هذه العملية وسنتخذ إجراءات أكثر تشددًا
نتنياهو من موقع العملية: نقاتل على عدة جبهات وجهودنا مستمرة وسنطارد كل من ساهم في تنفيذ هذه العملية وسنتخذ إجراءات أكثر تشددًا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

مريضة في مستشفى مار يوسف بحاجة إلى دم من فئة O-... للتبرع، التواصل على: 70203609
الجيش الإسرائيلي: نشرنا 4 كتائب في موقع عملية القدس ونحاصر بلدات في الضفة الغربية لمطاردة مشتبهين
LBCI
أخبار دولية
08:21

في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات

LBCI
أخبار لبنان
08:17

كرامي أطلقت العمل ببرنامج التدخل التربوي لمعالجة الثغر في الكفايات التأسيسية للرياضيات واللغات لتعويض الفاقد التعليمي

LBCI
آخر الأخبار
07:59

وزير الطاقة الإسرائيلي: يجب أن نواجه الإرهاب بحزم ونطبق قانون طرد عائلات الإرهابيين لردع القتلة

LBCI
خبر عاجل
07:54

معلومات للـLBCI: لودريان يبدأ لقاءاته يوم الخميس ولمدة يومين ومن المفترض أن تقتصر اللقاءات على الرئاسات الثلاث كما سيلتقي قائد الجيش وعددًا من الشخصيات في قصر الصنوبر وسيجتمع بقائد القوة الفرنسية في اليونيفيل

LBCI
آخر الأخبار
07:59

وزير الطاقة الإسرائيلي: يجب أن نواجه الإرهاب بحزم ونطبق قانون طرد عائلات الإرهابيين لردع القتلة

LBCI
آخر الأخبار
07:35

مريضة في مستشفى رزق - الأشرفية بحاجة لدم من فئة O+ للتبرع الرجاء التواصل على الرقم 252588-03

LBCI
آخر الأخبار
07:12

تعيين فهد سالم سعيد دين الكعبي سفير الامارات لدى لبنان

LBCI
آخر الأخبار
07:06

إذاعة الجيش الإسرائيلي: 3 مسيرات أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل واخترقت الأجواء وتمكن الجيش من إعتراضها بنجاح

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
LBCI
آخر الأخبار
03:32

رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد للـLBCI: هناك ثقة بين كهرباء زحلة والناس وخارج مناطقنا هناك مشاكل في الجباية وهذه المشكلة عمرها 30 سنة ولم تتحسن يومًا

LBCI
موضة وجمال
04:31

غريبة وجريئة... إليكم أبرز إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز VMA 2025! (صور)

LBCI
خبر عاجل
06:18

غارتان في محيط النبي موسى بين زبود وصبوبا في البقاع الشمالي

LBCI
أخبار لبنان
06:31

الصحة أعلنت نتائج الكشف على جودة متممات غذائية...

LBCI
أخبار دولية
06:55

بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا

LBCI
أخبار دولية
06:48

إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا

LBCI
أخبار دولية
06:46

مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...

LBCI
أخبار دولية
06:39

عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

بو صعب: لبنان​ اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله

LBCI
أخبار لبنان
05:38

جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار

LBCI
أخبار دولية
01:07

ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

طقوس غريبة خلف القمر الدموي

LBCI
أخبار لبنان
14:22

خسوف كلي يوحّد العالم تحت قبة السماء...

LBCI
حال الطقس
03:01

إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
05:54

بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...

LBCI
أخبار لبنان
06:21

أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
13:14

ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية

LBCI
أخبار لبنان
04:45

مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس

LBCI
خبر عاجل
12:41

جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار

LBCI
خبر عاجل
10:38

تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني

LBCI
خبر عاجل
12:46

جعجع للشّيعة: "أوصي أبنائي أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وأن لا يميّزوا أنفسهم بأيّ تمييز خاصّ وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعًا خاصًّا يميّزهم عن غيرهم" هذا الكلام ليس لي ولا لأيّ أحد آخر منّا بل لسماحة الإمام محمّد مهدي شمس الدّين

