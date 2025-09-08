الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نتنياهو: دمرنا 50 برجا إرهابيا في يومين وهذه مجرد بداية للعملية البرية القوية في مدينة غزة
آخر الأخبار
2025-09-08 | 12:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نتنياهو: دمرنا 50 برجا إرهابيا في يومين وهذه مجرد بداية للعملية البرية القوية في مدينة غزة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
دمرنا
إرهابيا
يومين
بداية
للعملية
البرية
القوية
مدينة
التالي
وزير الدفاع الإسرائيلي: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة وسترتجف أبراج الإرهاب
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 9 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:22
إخلاء مبنى للركاب في مطار هيثرو مع استجابة فرق الطوارئ لـ"حادث"
أخبار دولية
15:22
إخلاء مبنى للركاب في مطار هيثرو مع استجابة فرق الطوارئ لـ"حادث"
0
أخبار دولية
15:16
مصدر لرويترز: رئيس وزراء قطر يحث حماس على قبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
15:16
مصدر لرويترز: رئيس وزراء قطر يحث حماس على قبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
15:04
محكمة استئناف تثبّت حكما قضى بدفع ترامب 83 مليون دولار على خلفية قضية تشهير
أخبار دولية
15:04
محكمة استئناف تثبّت حكما قضى بدفع ترامب 83 مليون دولار على خلفية قضية تشهير
0
رياضة
15:00
بطولة إسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ
رياضة
15:00
بطولة إسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:26
المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي: يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحديث صحافي منسوب الى الرئيس ميقاتي ويهمنا التوضيح أن ميقاتي لم يدل بأي تصريح ولم يجر أي مقابلة
آخر الأخبار
15:26
المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي: يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحديث صحافي منسوب الى الرئيس ميقاتي ويهمنا التوضيح أن ميقاتي لم يدل بأي تصريح ولم يجر أي مقابلة
0
رياضة
15:00
بطولة إسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ
رياضة
15:00
بطولة إسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ
0
آخر الأخبار
14:14
مسؤول مطلع لرويترز: رئيس الوزراء القطري حث قادة حماس خلال محادثات في الدوحة اليوم على التعامل بإيجابية مع المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن في غزة
آخر الأخبار
14:14
مسؤول مطلع لرويترز: رئيس الوزراء القطري حث قادة حماس خلال محادثات في الدوحة اليوم على التعامل بإيجابية مع المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن في غزة
0
رياضة
14:00
تصفيات مونديال 2026: تونس تبلغ النهائيات للمرة السابعة في تاريخها
رياضة
14:00
تصفيات مونديال 2026: تونس تبلغ النهائيات للمرة السابعة في تاريخها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:44
الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 جنود اليوم في قطاع غزة
آخر الأخبار
12:44
الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 جنود اليوم في قطاع غزة
0
آخر الأخبار
2025-04-30
الرئيس عون تسلّم رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نقلها إليه القائم بأعمال سفارة الكويت لدى لبنان ياسين الماجد تضمنت دعوة رسمية لزيارة الكويت في 11 و12 أيار المقبل
آخر الأخبار
2025-04-30
الرئيس عون تسلّم رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نقلها إليه القائم بأعمال سفارة الكويت لدى لبنان ياسين الماجد تضمنت دعوة رسمية لزيارة الكويت في 11 و12 أيار المقبل
0
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
0
آخر الأخبار
03:18
رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد للـLBCI: الكهرباء اليوم في زحلة تجعلك تشعر وكأنك في سويسرا وأتمنى أن يطبق هذا النموذج في كل لبنان
آخر الأخبار
03:18
رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد للـLBCI: الكهرباء اليوم في زحلة تجعلك تشعر وكأنك في سويسرا وأتمنى أن يطبق هذا النموذج في كل لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير
تقارير نشرة الاخبار
13:24
عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير
0
أخبار دولية
13:19
الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين
أخبار دولية
13:19
الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
3
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
4
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
5
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
6
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
7
أمن وقضاء
03:51
قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات
أمن وقضاء
03:51
قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات
8
أخبار لبنان
10:26
بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها
أخبار لبنان
10:26
بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More