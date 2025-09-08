بطولة السعودية: الاتحاد يتعاقد مع المالي دومبيا

تعاقد الاتحاد مع اللاعب المالي الشاب محمدو دومبيا، قادما من رويال أنتويرب البلجيكي بعقد يمتد حتى 2030، وفقا لما أعلنه حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم الإثنين.



وأعلن الاتحاد عن التعاقد مع اللاعب البالغ 21 عاما، عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي على منصة "اكس"، ظهر فيه الوافد الجديد بقميص الفريق قائلا "لا، لكتابة التاريخ"، ردا على "مرحبا بك في جدة، هل أتيت للإجازة؟".



ويشغل دومبيا مركز لاعب الوسط الهجومي، علما أنه التحق بفريقه السابق في 2023 وخاض بقميصه 54 مباراة سجّل خلالها ثمانية أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.



وتأتي صفقة انضمام دومبيا إلى الاتحاد كثاني صفقاته على صعيد اللاعبين الأجانب في سوق الانتقالات الحالي، بعد التعاقد مع الجناح البرتغالي روجر فرنانديش قادما من براغا مقابل 37.58 مليون دولار.

وكالة فرانس برس