الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٥ جريحًا في ٨ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-09-09 | 00:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٥ جريحًا في ٨ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
التحكم
المروري:
جريحًا
حوادث
الساعات
الـ24
الماضية
التالي
رويترز: الجيش الإسرائيلي يصدر أمر إخلاء إلى جميع سكان مدينة غزة والموجودن في كل أحيائها ويطالبهم بالتوجه عبر محور الرشيد للمنطقة الإنسانية في المواصي
الجيش الإسرائيلي: قصفنا قبل وقت قصير مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة كان يحتوي على بنى عسكرية تابعة لحماس
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:36
السيسي يوجه بدراسة العفو عن سجناء بينهم الناشط علاء عبد الفتاح
أخبار دولية
04:36
السيسي يوجه بدراسة العفو عن سجناء بينهم الناشط علاء عبد الفتاح
0
أخبار دولية
04:35
غارات بمسيّرات على محطة كهرباء ومصنع أسلحة ومصفاة نفط قرب الخرطوم
أخبار دولية
04:35
غارات بمسيّرات على محطة كهرباء ومصنع أسلحة ومصفاة نفط قرب الخرطوم
0
آخر الأخبار
04:31
مصدر أمني لفرانس برس: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على الجية عنصر في حزب الله لكنه أصيب فقط ولم يقتل
آخر الأخبار
04:31
مصدر أمني لفرانس برس: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على الجية عنصر في حزب الله لكنه أصيب فقط ولم يقتل
0
آخر الأخبار
04:28
وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية يرتفع إلى 399 شهيدا بينهم 140 طفلا
آخر الأخبار
04:28
وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية يرتفع إلى 399 شهيدا بينهم 140 طفلا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:31
مصدر أمني لفرانس برس: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على الجية عنصر في حزب الله لكنه أصيب فقط ولم يقتل
آخر الأخبار
04:31
مصدر أمني لفرانس برس: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على الجية عنصر في حزب الله لكنه أصيب فقط ولم يقتل
0
آخر الأخبار
04:28
وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية يرتفع إلى 399 شهيدا بينهم 140 طفلا
آخر الأخبار
04:28
وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية يرتفع إلى 399 شهيدا بينهم 140 طفلا
0
آخر الأخبار
04:28
وزارة الصحة في غزة: وفاة 6 أشخاص نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
04:28
وزارة الصحة في غزة: وفاة 6 أشخاص نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية
0
آخر الأخبار
04:03
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري في إطار قانون البرلمان الإيراني
آخر الأخبار
04:03
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري في إطار قانون البرلمان الإيراني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:55
وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة وداعمو الكيان الصهيوني أدركوا أنه لا حل عسكريا للملف الإيراني
آخر الأخبار
02:55
وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة وداعمو الكيان الصهيوني أدركوا أنه لا حل عسكريا للملف الإيراني
0
صحف اليوم
23:58
عون وهيكل وجنبلاط أقنعوا واشنطن والرياض بمخرج جلسة الجمعة (الأخبار)
صحف اليوم
23:58
عون وهيكل وجنبلاط أقنعوا واشنطن والرياض بمخرج جلسة الجمعة (الأخبار)
0
صحف اليوم
00:20
مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" عن اللقاء بين عون وبري: وديّ جداً وأكثر من ممتاز
صحف اليوم
00:20
مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" عن اللقاء بين عون وبري: وديّ جداً وأكثر من ممتاز
0
صحف اليوم
00:27
سلاح المخيمات الفلسطينية: نجل عباس عاود تحركه في بيروت (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:27
سلاح المخيمات الفلسطينية: نجل عباس عاود تحركه في بيروت (الأنباء الكويتية)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير
تقارير نشرة الاخبار
13:24
عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير
0
أخبار دولية
13:19
الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين
أخبار دولية
13:19
الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
2
اقتصاد
02:16
أسعار جديدة للمحروقات...
اقتصاد
02:16
أسعار جديدة للمحروقات...
3
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
4
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
5
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
6
أخبار لبنان
15:34
وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"
أخبار لبنان
15:34
وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"
7
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
8
خبر عاجل
01:26
استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية
خبر عاجل
01:26
استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More