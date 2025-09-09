الأخبار
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٥ جريحًا في ٨ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

آخر الأخبار
2025-09-09 | 00:00
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٥ جريحًا في ٨ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
0min
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٥ جريحًا في ٨ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

 
 
رويترز: الجيش الإسرائيلي يصدر أمر إخلاء إلى جميع سكان مدينة غزة والموجودن في كل أحيائها ويطالبهم بالتوجه عبر محور الرشيد للمنطقة الإنسانية في المواصي
الجيش الإسرائيلي: قصفنا قبل وقت قصير مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة كان يحتوي على بنى عسكرية تابعة لحماس
LBCI السابق

آخر الأخبار

LBCI
أخبار دولية
04:36

السيسي يوجه بدراسة العفو عن سجناء بينهم الناشط علاء عبد الفتاح

LBCI
أخبار دولية
04:35

غارات بمسيّرات على محطة كهرباء ومصنع أسلحة ومصفاة نفط قرب الخرطوم

LBCI
آخر الأخبار
04:31

مصدر أمني لفرانس برس: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على الجية عنصر في حزب الله لكنه أصيب فقط ولم يقتل

LBCI
آخر الأخبار
04:28

وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية يرتفع إلى 399 شهيدا بينهم 140 طفلا

LBCI
آخر الأخبار
04:31

مصدر أمني لفرانس برس: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على الجية عنصر في حزب الله لكنه أصيب فقط ولم يقتل

LBCI
آخر الأخبار
04:28

وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية يرتفع إلى 399 شهيدا بينهم 140 طفلا

LBCI
آخر الأخبار
04:28

وزارة الصحة في غزة: وفاة 6 أشخاص نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
آخر الأخبار
04:03

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري في إطار قانون البرلمان الإيراني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
LBCI
آخر الأخبار
02:55

وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة وداعمو الكيان الصهيوني أدركوا أنه لا حل عسكريا للملف الإيراني

LBCI
صحف اليوم
23:58

عون وهيكل وجنبلاط أقنعوا واشنطن والرياض بمخرج جلسة الجمعة (الأخبار)

LBCI
صحف اليوم
00:20

مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" عن اللقاء بين عون وبري: وديّ جداً وأكثر من ممتاز

LBCI
صحف اليوم
00:27

سلاح المخيمات الفلسطينية: نجل عباس عاود تحركه في بيروت (الأنباء الكويتية)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير

LBCI
أخبار دولية
13:19

الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين

LBCI
أمن وقضاء
08:57

بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات

LBCI
اقتصاد
02:16

أسعار جديدة للمحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:21

أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
05:54

بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...

LBCI
اقتصاد
11:16

وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها

LBCI
أخبار لبنان
15:34

وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"

LBCI
أخبار لبنان
04:45

مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس

LBCI
خبر عاجل
01:26

استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية

