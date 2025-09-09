رويترز: الجيش الإسرائيلي يصدر أمر إخلاء إلى جميع سكان مدينة غزة والموجودن في كل أحيائها ويطالبهم بالتوجه عبر محور الرشيد للمنطقة الإنسانية في المواصي

التالي

وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت اليوم بفرض عقوبات مدنية على أقارب وسكان قرى منفذي الهجوم القاتل في القدس ووجهت أيضا بهدم أي مبنى غير قانوني في القرى وإلغاء 750 رخصة عمل وتصريح دخول