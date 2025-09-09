وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى عين التينة للقاء الرئيس بري

اكتشاف مثير... علاج جديد قد يقضي على مرض السكري من النوع الثاني!

اكتشاف مثير... علاج جديد قد يقضي على مرض السكري من النوع الثاني!

مصدر أمني لفرانس برس: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على الجية عنصر في حزب الله لكنه أصيب فقط ولم يقتل