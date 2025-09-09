الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

النائب نعمة افرام خلال احتفال إعادة افتتاح مرفأ جونية السياحي: مرفأ جونية جاهز لاستقطاب البواخر إلى قبرص وتركيا ولبنان وسيمكّننا من استقطاب أكثر من مئة ألف سائح إلى لبنان من قبرص

آخر الأخبار
2025-09-09 | 11:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
النائب نعمة افرام خلال احتفال إعادة افتتاح مرفأ جونية السياحي: مرفأ جونية جاهز لاستقطاب البواخر إلى قبرص وتركيا ولبنان وسيمكّننا من استقطاب أكثر من مئة ألف سائح إلى لبنان من قبرص
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
النائب نعمة افرام خلال احتفال إعادة افتتاح مرفأ جونية السياحي: مرفأ جونية جاهز لاستقطاب البواخر إلى قبرص وتركيا ولبنان وسيمكّننا من استقطاب أكثر من مئة ألف سائح إلى لبنان من قبرص

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

افرام

احتفال

إعادة

افتتاح

جونية

السياحي:

جونية

لاستقطاب

البواخر

وتركيا

ولبنان

وسيمكّننا

استقطاب

لبنان

LBCI التالي
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٥ جريحًا في ٨ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
الجيش الإسرائيلي: قصفنا قبل وقت قصير مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة كان يحتوي على بنى عسكرية تابعة لحماس
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
15:21

قطر لمجلس الأمن الدولي: لن نتسامح مع هذا "السلوك الإسرائيلي المتهور" والاضطراب المستمر للأمن الإقليمي

LBCI
أخبار دولية
15:05

الأردن ينفي استخدام إسرائيل أجواء المملكة لضرب قادة حماس في قطر

LBCI
آخر الأخبار
15:03

الديوان الأميري في قطر: أمير البلاد تحدث مع ترامب

LBCI
أخبار دولية
14:58

غروسي: الاتفاق على استئناف التعاون مع طهران "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:03

الديوان الأميري في قطر: أمير البلاد تحدث مع ترامب

LBCI
آخر الأخبار
14:41

أردوغان: تركيا تقف إلى جانب أشقائها الفلسطينيين وحليفتها وشريكتها الاستراتيجية وصديقتها قطر بكل ما أوتيت من قوة

LBCI
أخبار دولية
14:28

الخارجية القطرية: ما يُتداول من تصريحات في شأن إبلاغ دولة قطر بالهجوم مسبقًا عار من الصحة

LBCI
أخبار دولية
14:23

إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا إلى تفاهم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-06-09

سامي الجميل لـ"عشرين 30": على الشريك الشيعي في هذا البلد أن يعلم أن مشكلتنا ليست معه بل مع عدم المساواة بين اللبنانيين ووجود سلاح خارج اطار الدولة ونحن نريد بناء البلد مع الشريك الشيعي

LBCI
أخبار دولية
2025-08-26

مقتل 3 جنود سوريين في ضربة إسرائيلية قرب دمشق

LBCI
أخبار دولية
2025-04-18

وزير خارجية إيران: لدينا "شكوكا جدية" بشأن نيات الولايات المتحدة ولكن سنشارك في مفاوضات الغد

LBCI
أخبار دولية
14:58

غروسي: الاتفاق على استئناف التعاون مع طهران "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

توسعة اوتوستراد نهر الكلب - طبرجا الى الواجهة من جديد والإشكالية في الإستملاكات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

من حمص إلى الكسوة... غاراتٌ إسرائيلية ورسائلٌ ضد النفوذ التركيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

استمرار الحرب على غزة وانعدام أمل الصفقة القريبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تداعيات الهجمات على الدوحة... قراءة ما بعد الضربة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

استهداف قادة حماس… عملية تمت بقرار إسرائيليّ بَحت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اجتماع الدوحة ومحاولة استهداف قياديي حماس… هؤلاء هم المشاركون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

اسرائيل تستهدف حماس في الدوحة

LBCI
أخبار لبنان
13:40

التقدم في المفاوضات السورية اللبنانية… تقرير عن آخر ما توصل إليه الوفدان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:16

أسعار جديدة للمحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
08:54

شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا

LBCI
أخبار لبنان
15:34

وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"

LBCI
أخبار دولية
09:36

قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور

LBCI
خبر عاجل
01:26

استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية

LBCI
أمن وقضاء
06:19

أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء

LBCI
أمن وقضاء
06:48

أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال

LBCI
آخر الأخبار
11:46

القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More